Acuerdo de Vélez con Unicaja para comprar el convento de Las Claras

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha alcanzado un acuerdo con la entidad bancaria Unicaja para adquirir el Real Monasterio de Nuestra Señora de Gracia, por 800.000 euros. Este convento conocido popularmente como Las Claras está ubicado en calle Félix Lomas en pleno centro histórico y lleva ocho años cerrado. Las monjas que lo habitaban se fueron a un nuevo recinto en la carretera de Arenas y vendieron el inmueble a la empresa Conclave Nostrum que quería acondicionarlo como hotel con encanto. La pareja propietaria no pude hacer frente a los gatos hipotecarios quedándose esta propiedad de mediados del siglo XVI el banco malagueño.

Según informó ayer el alcalde, Antonio Moreno Ferrer (PSOE) la formalización de este acuerdo está pendiente del derecho de tanteo al que puede acogerse la Junta de Andalucía al tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC). "Ya hemos cerrado el acuerdo con la entidad financiera. Ellos quieren que este inmueble sea para el municipio para uso y disfrute de los vecinos y será el gobierno municipal el que decida su destino", confirmó el regidor quien reiteró que en estos momentos están a la espera de que "la Junta al ser un BIC renuncie al derecho de tanteo, y podamos cerrar la operación".

La adquisición del edificio se hará con fondos propios, según indicó Moreno Ferrer, quien señaló que una vez cerrada la operación, se plantarán los usos a los que podrían destinarlo. Con respecto a las obras de mantenimientos y mejoras que requiere como reivindicó la Sociedad de Amigos de la Cultura de Vélez - Málaga que incluso creó una plataforma para su defensa, el alcalde avanzó que las obras se acometerá a través de los fondos europeos que vienen aparejados a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que le reportará a Vélez-Málaga diez millones de euros. "Las obras las acometeremos a través de los fondos Edusi, al menos, las más necesarias e inmediatas".

La presidenta de la SAC, Pilar Pezzi, apuntó entre los desperfectos que sufre el inmueble, "los de la cubierta que pueden afectar a las armaduras de madera interiores y poner en riesgo el propio edificio". Los tejados están deformados, con tejas en mal estado, con vegetación y existen rotura de paños en cumbreras. Las humedades están afectando a los falsos techos abovedados de escayola, y a las cornisas, aseguró Pezzi quien también apuntó daños en las paredes donde pueden verse fisuras, "trozos donde el ladrillo está a la intemperie, o grietas de gran tamaño". Pezzi advirtió que al no poder ver el interior "no podemos saber cómo está el ipero podemos suponer que no en mucho mejor estado".