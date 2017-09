Acusan al PP de boicotear proyectos para provocar una moción de censura en Nerja

Las negociaciones entre Ciudadanos y el Partido Popular para que estos vuelvan a la Alcaldía de Nerja por la vía de la moción de censura está tensando la cuerda también entre las instituciones. Ayer, fue la Diputación Provincial que gobiernan la que salió salpicada después de que los socialistas acusaran al PP de "boicotear" los proyectos que éstos tienen pendientes de desarrollar en el municipio del Balcón de Europa. Una forma, que a su juicio serviría para provocar dicha moción de censura. Entre otras actuaciones citaron, el parque de bomberos o la Senda Litoral. Una visión que dista mucho de las de los populares que defienden su gestión en la localidad responsabilizando al Ayuntamiento de los retrasos.

"El objetivo del PP en la Diputación es desbancar a la alcaldesa elegida democráticamente por los grupos que componen la corporación de Nerja", comentó el portavoz de la institución provincial del PSOE, Francisco Conejo acompañado de la alcaldesa de este municipio axárquico, Rosa Arrabal. "Bendodo lleva dos años trabajando para que la alcaldesa de este municipio no siga al frente y trabajando para poner una moción de censura. Su preocupación no es poner en marcha el parque de bomberos de Nerja o que la senda litoral se lleve a cabo, lo que quiere es que este municipio no ponga en marcha ninguna iniciativa para justificar que esa parálisis conlleva la moción de censura del PP, en este caso con Ciudadanos", argumentó el también presidente del PSOE quien está convencido de que desde el PP "están buscando motivos y razones para Ciudadanos entienda que este municipio está paralizado. No es cierto que Nerja esté paralizado", añadió.

Estos postulados fueron compartidos por la actual alcaldesa quien dijo que "se sienten discriminados por el equipo de gobierno del PP en la Diputación". Con respecto al parque de bomberos denunciaron que lleve un año terminado "sin que el PP lo quiera abrir" y sobre la senda litoral aseguró que "no se ha puesto en marcha ni un solo centímetro de Senda Litoral".

Ambos extremos han sido negados por el diputado provincial y concejal nerjeño, José Alberto Armijo -alcalde de la localidad durante los últimos veinte años- que aseguró que exista un bloqueo de la institución culpando al Ayuntamiento de "mala gestión".

En cuanto al parque de bomberos, según dijo, la institución provincial está a la espera de que el Consistorio ceda las instalaciones "cuando acaben las últimas actuaciones previstas en el proyecto modificado recientemente aprobado por ambas administraciones". Respecto a la Senda Litoral, están pendiente de construcción, el diputado explicó que después de dos años de espera de la autorización de la Junta, continúan con las mismas ya que la resolución favorable contenía un error administrativo que debe ser subsanado.