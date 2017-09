Acusan al triparito de no garantizar la seguridad en un Festival

El Partido Popular de Nerja aseguró ayer que el San Juan Beach Music de Nerja contaba con informes técnicos desfavorables para su celebración. Al menos, el jurídico, el del ingeniero técnico y el del Consorcio Provincial de Bomberos, según aseguró ayer el portavoz de esta formación en el municipio del Balcón de Europa, José Miguel García. "Los informes desfavorables no eran ni uno ni dos. Nos parece una irresponsabilidad por parte de la alcaldesa, Rosa Arrabal, que ha puesto en riesgo la seguridad de vecinos y visitantes", criticó el edil popular quienes aseguran que "eran muchos los que desaconsejaban la celebración de este evento" que tuvo lugar en El Playazo.

Con respecto al informe jurídico y el del ingeniero técnico apuntó que fueron negativos "al no contener entre otras cosas informes favorables de la Policía Local ni de Protección Civil. No se aporta, además, ningún certificado de inspección de la instalación eléctrica". Sobre las circunstancias en las que se celebró el Beach Music de Nerja tal y como denuncian los populares, la alcaldesa, Rosa Arrabal (PSOE) ha preferido posponer sus explicaciones hasta que no haya recopilado todos los informes y expedientes que clarifiquen en qué condiciones se desarrolló.