Afadax presenta 8.000 firmas en el para instalarse en San Juan de Dios

Las instalaciones de San Juan de Dios donde se iba a ubicar la Asociación de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de la Axarquía lleva dos años vacía. Desde entonces este colectivo trata de acelerar los trámites para ubicarse en este edificio y así trasladarse desde el local de 200 metros de la Cruz Verde a este edificio donde tendrían a su disposición 1.000 metros cuadrados. El problema que trata de solventar el gobierno local es que el anterior liderado por Francisco Delgado Bonilla (PP) cedió su uso a Afadax, sin embargo, este edificio del siglo XVI que alberga también el Museo de la Ciudad fue incluido en el Plan Urban rehabilitado con fondos europeos. En él proyecto se recogía que también habría un centro de mayores para los vecinos del barrio de la Villa, objeto del plan. De no cumplir con este requisito -al quedar delimitado sólo a este tipo de enfermos- el Ayuntamiento tendría que devolver la subvención de 550.000 euros.

Sin embargo, y a pesar de que los técnicos municipales buscan la solución jurídica, el colectivo lleva más de dos años de espera. Por eso, han presentado en el registro de entrada del Ayuntamiento 8.018 firmas y 14 colectivos sociales que apoyan su reivindicación.

"Actualmente lo que tenemos es una unidad de respiro, y lo que necesitamos es una unidad de estancia diurna. No tenemos espacio y tenemos que hacer turnos de tres horas para atender a nuestros usuarios. Además al no ser una unidad de estancia diurna no pueden recibir atención médica ni tener comedor, entre otros servicios", explicó el presidente de Afadax, Isamel Almanzor. "Tenemos un colectivo muy amplio porque no sólo son los 42 usuarios sino que también atendemos a familiares, cuidadores y voluntarios", añadió al tiempo que calculó que podrían cobijar a un centenar de personas en la nueva ubicación.

.A este respecto expuso que a éstos e les ofrece ayuda psicológica, fisoterapeútica, talleres y otros tipo de formación de ayuda mutua. "No cabemos, y lo que queremos es dar un servicio bueno y eficaz. Ofrecer más actividades, más atención como tienen en todos los pueblos de la costa. Es increíble que Vélez - Málaga no lo tenga siendo el tercero de mayor tamaño de la provincia. Somos 80.000 personas pero es que además en la Axarquía somos 200.000", se quejó el presidente. "Es un problema de voluntades, y espero que se resuelva pronto. Pero nosotros no podemos instalarnos en lo que es un centro de mayores porque aunque el 98 por ciento de nuestros usuarios lo son, tiene unos cuidados muy específicos derivados de esas enfermedades neurodegenerativas".

Por su parte, la concejal de Servicios Sociales Comunitarios y Servicios Sociales Especializados, Zoila Martín (PSOE) explicó el interés del tripartito en buscar una solución jurídica al problema de ubicación planteado. De hecho, esta semana ha planteado una visita del colectivo a las instalaciones de San Juan de Dios. "Estamos trabajando con ellos para tratar de resolverlo. Estamos obligados a que durante cinco años esas instalaciones sean un centro de mayores sino habría devolver la subvención, y tampoco podemos permitirnos perder ese dinero que corresponde a todos los veleños", apuntó la edil quien recordó que esos planes europeos están sujetos a "constantes auditorías", comentó la edil.