Algarrobo trabaja para poner en valor de las tumbas de Trayamar

El Ayuntamiento de Algarrobo está trabajando con la Universidad de Málaga para poner en valor las tumbas fenicias de Trayamar. Una necrópolis considerada como el complejo de enterramientos paelopúnicas más importante del Mediterráneo occidental. Los restos arqueológicos datan del siglo VII a.C. y están ubicados en cámaras subterráneas levantadas con sillares. La intención de ambas instituciones es construir un centro de interpretación que no sólo explique la importancia de estas construcciones sino también sobre la cultura fenicia. El alcalde, Alberto Pérez (PSOE) informó que ya han mantenido varias reuniones previas con los responsables académicos de la UMA para diseñar este año las actuaciones que se pueden realizar para que este patrimonio arqueológico pueda suponer un revulsivo turístico en el municipio a la vez que se puede convertir en un espacio de estudio para los investigadores. "Se podría crear un centro de interpretación que permita realizar visitas in situ para poder conocer este legado y al mismo tiempo ofrecer conocimiento sobre lo que supuso esta cultura para nuestra provincia", adelantó el regidor quien aclaró que ese centro de interpretación que proyecta se plantea "siendo realistas". "No podemos contemplar un megaproyecto., tiene que ser algo que sea sostenible económicamente para el municipio de Algarrobo pero que sea atractivo para que el visitante pueda conocer la cultura fenicia y en concreto las tumbas de Trayamar, una de las necrópolis más importantes que existen de esta civilización", expuso Pérez .

De hecho, muchas de las joyas y demás piezas que conformaban el ajuar fúnebre se encuentran actualmente en el recién estrenado Museo de Málaga ubicado en la plaza de la Aduana.

Según explicó el regidor, uno de los trabajos que quieren desarrollar a lo largo de este mes es la confección de un plan estratégico que les permita conocer qué incidencias puede tener en la economía local la puesta en valor de este yacimiento arqueológico. En este sentido, quieren contactar con otras poblaciones europeas que también están explotando su patrimonio fenicio para conocer sus experiencias.

Estas tumbas fueron encontradas gracias a las excavaciones llevadas a cabo por los profesores Schubart, del Instituto Arqueológico Alemán y Niameyer de la Universidad de Colonia, junto a un equipo de científicos germanos y españoles, que desde el año 1.967 estuvieron realizando trabajos de investigación en la zona de Trayamar, Colina del Morro de Mezquitilla y en la desembocadura de Río Vélez. Según los investigadores se trata de un enterramiento hipogeo, es decir, en cámaras subterráneas, de tipo comunal con dromos o pasillos en rampa que permitían bajar los cadáveres o restos calcinados o incinerados. En las excavaciones se han encontrado numerosos restos y ánforas de distintos tipos y adornos de gran valía artística y arqueológica, entre otros, "el medallón de Trayamar".