Alumnos de Rincón no van a clase para protestar por la "masificación" que sufren

En Rincón de la Victoria las protestas por las infraestructuras educativas no cesan. El retraso en la construcción del cuarto instituto que estará ubicado en Torre de Benagalbón vuelve a ser un quebradero de cabeza para los alumnos y los padres de este núcleo urbano. Su incorporación a Secundaria tendrá que ser en el IES Puerta de la Axarquía ubicado en La Cala de Moral, a once kilómetros aproximadamente.

Por eso ayer, más de sesenta estudiantes de sexto de Primaria no acudieron a clase y junto a una treintena de padres es manifestaron a las puertas del colegio Josefina Aldecoa para protestar por la masificación del centro y la falta de infraestructuras educativas. Su intención es continuar con las concentraciones a las puertas del colegio al menos durante toda la semana. Ayer, según comentó el seguimiento de la huelga entre los escolares de sexto fue del 70 por ciento.

La protesta, según explicó Heidi Huéscar, portavoz del comité de huelga, viene motivada porque, según han podido saber, la intención de la Delegación Territorial de Educación de dividir el próximo curso a los alumnos que actualmente cursan sexto de Primaria en este colegio. La solución que les han ofrecido es que los escolares se matriculen o bien en las prefabricadas que ya acogen a 50 alumnos de Secundaria en el propio colegio Josefina Aldecoa, o bien en el instituto Puerta de la Axarquía, en el núcleo de La Cala del Moral.

"Sabemos que las prefabricadas no son la mejor solución, aunque en este caso pensamos que si los niños van en bloque al mismo sitio, no estaremos entorpeciendo el trabajo de dos centros distintos", comentó la portavoz quien no obstante es consciente que tanto el colegio como el instituto se encuentran ya masificados, y los padres no consideran una buena solución que los alumnos de Secundaria tengan que compartir centro con los de Primaria.

Para no entorpecer el normal funcionamiento del colegio o del instituto de La Cala del Moral, los padres han propuesto a la Junta que todos los alumnos que este año terminan Primaria sean instalados en aulas prefabricadas en la zona de Los Jarales, donde ya hubo infraestructuras de este tipo hasta hace dos años. "Los plazos se agotan y no sabemos qué va a hacer la Junta de Andalucía con los niños del municipio que el próximo curso tienen que entrar en Secundaria. "Lo que queremos es llamar la atención para que los niños que ya estudian en centros masificados y en condiciones infrahumanas no vayan a peor", expuso Huéscar quien recordó que el problema radica en el retraso que acumula la construcción del cuarto instituto de Torre de Benagalbón.

Este nuevo centro educativo que se construirá en la zona de La Marina dotará al municipio de 620 nuevos puestos escolares. El edificio se construirá sobre una parcela de 9.560 metros cuadrados y contará con zona docente, zona de administración, espacios complementarios y exteriores con alrededor de 5.000 metros cuadrados construidos. Tendrá cuatro aulas por cada nivel de secundaria más dos por cada grupo de bachillerato. En el área docente se ubicarán 16 aulas de educación secundaria obligatoria y cuatro de bachillerato.