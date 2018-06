Amplio programa para la noche de San Juan en San Pedro

El teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Rafael Piña, presentó la primera edición de la celebración de San Juan organizada íntegramente desde la Tenencia de Alcaldía sampedreña, en la que es una gran apuesta por elevar la fiesta a nivel de festival musical.

La celebración dará comienzo a las 19:00 y se prolongará hasta las 04:00, con un amplio programa de actuaciones que agrupa artistas locales como 29seis70, Juan de Lola o We are not djs, con grupos nacionales como Sex Museum, No me pises que llevo chanclas y Aslándticos.

Se podrá disfrutar del rock sampedreño de 29seis70 en lo que será la presentación de su disco A través del cristal, del homenaje al rock andaluz que realizará Juan de Lola con su espectáculo Noche andaluza, de la música desenfadada de No me pises que llevo chanclas, la fusión de Aslándticos, de una banda con una amplia trayectoria en el panorama musical como Sex Museum y la sesión de We are not djs como fin de fiesta. La directora general de Cultura, Gema Midón, insitió en el carácter de festival musical con el que ha sido concebida esta edición de San Juan no sólo en lo que respecta al cartel artístico, sino a toda la organización, para la que se cuenta con un amplio despliegue de seguridad, zona habilitada de baños, mayor número de barras y horario ampliado.