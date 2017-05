Archivan la causa contra personal municipal de Casares por obstrucción a la justicia

Una jueza ha archivado la causa abierta contra miembros del equipo de gobierno y personal técnico del Ayuntamiento de Casares que habían sido denunciados por la secretaria del Consistorio por obstruir a la justicia durante la investigación del "Caso Majestic". La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepona ha decretado el sobreseimiento provisional de las actuaciones y el archivo de la causa, compartiendo los motivos expuestos por el Ministerio fiscal, que tras una investigación judicial indicaba que no "queda debidamente acreditada la comisión del hecho delictivo".

El auto, al que ha tenido acceso la agencia Efe, pone de manifiesto que las diligencias practicadas "no permiten acreditar con un mínimo de certeza la comisión de los delitos de obstrucción a la justicia y delitos de acoso laboral por parte del personal del Ayuntamiento de Casares que se investigaban en el procedimiento". Esta causa se debe a una denuncia interpuesta por la secretaria municipal el pasado octubre en la que aseguraba que personal laboral del Ayuntamiento había eludido la solicitud de información por parte de la Tasadora Judicial en relación con el caso Majestic.

Al mismo tiempo, en la denuncia se indicaba que desde el Ayuntamiento se efectuaron dos expedientes administrativos sobre los mismos hechos, uno elaborado por el arquitecto municipal y otro por una abogada del Ayuntamiento, que fue el que finalmente llegó a la autoridad solicitante "con manipulaciones", que de ser ciertas supondrían responsabilidades en el ámbito penal.

El auto de petición de sobreseimiento y archivo del caso emitido por el fiscal indica también que "no queda lo suficientemente acreditado que los denunciados hubieran incurrido en una conducta reprochable penalmente ni realizado una manipulación clara y consentida de los informes". El documento añade que del contenido de las pruebas realizadas "no se puede extraer unos elementos de imputación básicos contra persona determinada, más allá de las meras conjeturas y manifestaciones que se hacen por lo que no queda lo suficientemente acreditado para poder desvirtuar la presunción de inocencia".