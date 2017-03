Archivan el expediente al subinspector de la Policía Local de Marbella

El expediente disciplinario abierto el pasado mes de septiembre al subinspector de la Policía Local de Marbella en el seno de una investigación por no impedir el cobro de cinco euros por el aparcamiento en una parcela municipal en los conciertos de Marc Anthony y Armin Van Buuren ha sido finalmente archivado. El instructor considera que tras el análisis de los hechos "no cabe hablar de una conducta reprochable al expedientado", que agrega que no hizo sino "actuar de la misma manera que se había venido realizando con anterioridad, poniendo en conocimiento de sus superiores las incidencias ocurridas en el anterior concierto, sin recibir respuesta alguna y cumpliendo las instrucciones dadas por las autoridades municipales que se personaron en el lugar". Y añade que considera "desproporcionado calificar los hechos como merecedores de una falta grave, sino, en todo caso, como leve, y que, por el tiempo transcurrido ya habría prescrito". El expediente se originó a raíz del cobro del parking habilitado en los terrenos anexos al estadio municipal de San Pedro Alcántara, donde se celebraron ambos conciertos, y que debía ser gratis, ya que existía una cesión gratuita de un particular al Ayuntamiento para que estos pudieran ser utilizados por los asistentes.