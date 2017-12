La Audiencia archiva la causa abierta contra el ex alcalde de Manilva por contratos a familiares

La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga ha decretado el sobreseimiento y el archivo de las actuaciones que se seguían contra el exalcalde de Manilva y actual portavoz del PSOE en la localidad, Diego José Jiménez, en el marco de un proceso iniciado contra su predecesora, la exalcaldesa de IU, Antonia Muñoz, por contratar y adjudicar contratos a familiares. Así loaseguraron desde el PSOE de Manilva en un comunicado, apuntando que en este procedimiento "está formalmente acusado también el alcalde, Mario Jiménez, de Compromiso Manilva".

La Sala señala, según los socialistas, "que tal y como ya ponía de manifiesto el ministerio fiscal no se aprecian los elementos mínimos indispensables para entender justificada la apertura de un proceso penal contra Diego José Jiménez ya que no consta la intervención de éste en las contrataciones de las que se devengaron las tres facturas en cuya aprobación intervino". La causa inicial se dividió en tres piezas. En la parte principal se investigan supuestas irregularidades en la contratación laboral desde 2007, las cuales en algunos casos tendrían vinculación con responsables municipales o de IU, formación a la que pertenecía la exalcaldesa. Las otras dos se refieren al presunto trasvase de fondos del Consistorio a entidades municipales y a la adjudicación de contratos a personas con vínculos familiares a la exalcaldesa, como el marido. En esta última es en la que estaba Diego Jiménez, que ahora ha quedado fuera del procedimiento al estimar la Audiencia el recurso presentado por su defensa contra el auto de procedimiento abreviado. "La justicia ha demostrado lo que yo siempre sostuve: no todos los políticos somos iguales", aseguró Jiménez.