Avantum invierte medio millón en un hotel boutique en Puerto Banús

El grupo Avantum se hará cargo de la gestión de las habitaciones de la Casa Club de Marbella, en Puerto Banús, tras una inversión de alrededor de medio millón de euros. Se trata del primer proyecto hotelero creado por esta empresa bajo la marca The Touch y que cuenta con un total de 11 habitaciones. "Somos una empresa gestora hotelera de apartamentos turísticos en Marbella y Puerto Banús y queríamos dar el salto a gestionar un hotel de la misma categoría o superior. Se nos presentó la posibilidad de hacer aquí una reforma para clasificarlo como hotel y hemos creado para ello una marca nueva con el objetivo de dar alojamiento con una atención personalizada al cliente, entre otros servicios", explicó Martin Nielsen, gerente de Avantum Group.

Sobre las habitaciones, la más pequeña tiene solo 30 metros cuadrados de superficie, incluyendo el baño, mientras que la más grande cuenta con 170 metros cuadrados y dos dormitorios. Los precios de las mismas varían en función de la temporada y de la extensión, pero estos oscilan desde los 130 euros por alojamiento y desayuno en temporada baja y habitación clasic hasta los 4.000 euros por noche en temporada de verano en la suite royale, un cómputo de varias habitaciones unidas que suman un total de 380 metros cuadrados. Aunque podrían no ser las únicas ya que el grupo estudia aumentar el número de habitaciones existentes el próximo año. "No queremos hacer más habitaciones pequeñas sino grandes, pero todo dependerá de lo que la edificación actual nos permita. Más de 20 no creo que tengamos, sobre todo para tener un equilibrio entre personal y cliente con una atención personalizada", relató Nielsen, quien agregó que "desde el momento de la reserva se le asignará al cliente un anfitrión que se encargará de acompañarlo durante su alojamiento con el fin de llegar a todos los gustos del huésped y adelantarnos a ello".

11Habitaciones. Cuyos precios oscilan desde los 130 euros hasta los 4.000 euros la noche

En cuanto al perfil del cliente este es de un claro poder adquisitivo alto y mayoritariamente extranjero, procedente de países escandinavos, ruso, anglosajón y germano en temporada baja, y de países árabes en temporada alta. "Es un sector con el que ya trabajamos bastante, un perfil que ya conocemos y sabemos que es de los pocos que pueden pagar las tarifas altas en Puerto Banús", señaló. Tras cuatro intensos meses de obras, la empresa trabaja aún en los últimos retoques de cara a su apertura oficial al público, previsto para el próximo día 27 de diciembre, y lo hará ya con un 70% de reservas realizadas hasta después de Reyes. "Este es el primer proyecto hotelero pero nos encantaría que no fuera el último, la idea de The Touch es crear una pequeña cadena. Estaríamos listos para expandirnos si llega la ocasión", aseguró Nielsen.

Por su parte, el presidente de la Casa Club Marbella, Álvaro Garrido, explicó que el uso de las habitaciones no será exclusivo de los socios del club sino que también estará abierto a aquellos usuarios que así lo deseen y que no sean miembros, si bien los primeros tendrán preferencia. "Esta apertura significa ir más allá de las zonas comunes para que los miembros del club puedan disfrutar de las instalaciones", señaló. La Casa Club nació en Madrid hace casi cuatro años y hace año y medio abrió su segunda sede en Marbella, donde cuenta con un total de 170 socios. "Hay intención de seguir creciendo, siempre haciendo mejoras en las instalaciones, y algunas ideas que tenemos y que también pondremos en marcha próximamente", comentó.