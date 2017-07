Axaragua logra aprobar el plan de ajuste sin tocar el recibo de los vecinos

Finalmente no habrá subida de tarifas ni en depuración ni en el agua de consumo. Los grupos políticos que configurán la junta general de la empresa de aguas y saneamiento Axarquía, consiguieron ayer llegar a un acuerdo para aprobar el plan de ajuste económico financiero sin tocar el recibo a los vecinos. No obstante, si las medidas planteadas de contención de gasto y reducción de costes no funcionan en un plazo de tres meses, plantearán otro tipo de acciones para garantizar el equilibrio económico y financiero. El acuerdo contó con la aprobación del PSOE, PP e IU. La abstención del PA y del Gipmtmy el voto en contra de los dos vocales de Por mi Pueblo.

"Hemos elaborado entre todos un documento de consenso del que partimos para mejorar la situación de la empresa en los próximos años. Es un plan de viabilidad necesario e imprescindible para garantizar la continuidad de Axaragua, y por lo tanto, la prestación de unos servicios de calidad a todos los usuarios, tanto en materia de depuración de aguas residuales como de suministros de agua potable en alta a aquellos municipios a los que abastece", explicó el presidente de Axaragua, Gregorio Campos, quien agradeció a todos los grupos su colaboración, aportaciones y sugerencias.

Al plan de ajuste inicialmente propuesto por los auditores se han incorporado medidas propuestas por el Partido Popular, previamente consensuadas con el PSOE e Izquierda Unida como reducir de forma progresiva el canon que se transfiere a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, negociar con la Junta de Andalucía reajustar el canon de regulación y las tarifas de utilización del agua así como la disminución del coste de personal no afecto a la explotación del servicio.

Asimismo, se acordó modificar la composición de la Junta General de Axaragua de modo que los municipios que consuman y/o depuren aguas a través de la empresa san los responsables de la toma de decisiones de la misma. También se ha dado luz verde a estudiar otras alternativas de gestión para Axaragua. Tanto la portavoz socialista, María Santana como la portavoz del PP, Natacha Rivas, han dejado claro que el acuerdo alcanzado hoy no implica ninguna subida de tarifas. A propuesta de Izquierda Unida se han incorporado la posibilidad de solicitar a la Junta de Andalucía dos años de carencia en el pago del canon.

Además todos los grupos políticos se comprometieron a en un plazo máximo de tres meses, poner en marcha medidas correctoras descritas. En el supuesto, que dichas medidas fuesen insuficientes para garantizar el equilibrio económico y financiero de la explotación de los servicios encomendados a la empresa pública. De esta forma, el Consejo de Administración propondrá a la Junta General las medidas ineludibles y necesarias que aseguren la viabilidad presente y futura de la empresa púlica Axaragua.