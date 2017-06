El Ayuntamiento de Marbella autoriza a Starlite a demoler la estructura fija de la cantera de Nagüeles

El portavoz del gobierno municipal del Ayuntamiento de Marbella, Javier Porcuna, ha asegurado que el equipo de gobierno ha otorgado a la organización del festival de música Starlite, que alberga el municipio en verano desde hace cinco años, una licencia para demoler la infraestructura fija de la cantera de Nagüeles, el recinto que acoge los conciertos.

Así lo ha señalado Porcuna este martes, tras conocerse la denuncia presentada por la Fiscalía de Málaga contra las dos entidades que organizan el festival y el administrador único de ambas por unas obras supuestamente irregulares en dicha cantera.

Porcuna, que ha comparecido en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno, ha explicado que el equipo de gobierno contaba con diferentes expedientes que determinaban que existían en la cantera unas instalaciones de carácter fijo en lugar de tener carácter desmontable.

Por ello, la Delegación de Urbanismo otorgó a la organización del festival una licencia de demolición de esta infraestructura, actuación que "debe haber comenzado o, incluso, terminado".

"Me imagino que faltará que los técnicos de Urbanismo giren visita para comprobar que, efectivamente, se ha producido esa demolición. A partir de ahí, continuará el resto de procedimientos inherentes a la autorización de la celebración del Starlite", ha indicado.

El edil ha destacado que el equipo de gobierno ha supeditado la prorrogación del festival, cuyo convenio finalizó en 2016, a la "ordenación urbanística" de la cantera después de que una Delegación municipal y una Administración Pública advirtieran "una serie de requisitos que se incumplían", como un plan de autoprotección o una obra para retirar unas rocas e instalar una malla y una barrera en el perímetro de la cantera para evitar posibles desprendimientos de rocas.

El Ayuntamiento instó a la colocación de la malla y la barrera, mejoras que la organización ha acometido, tras un informe que señalaba la existencia de un posible riesgo de desprendimiento de rocas inminente y otro posible, según Porcuna.

En el transcurso del año, el equipo de gobierno ha abordado los expedientes de carácter urbanístico que no se han cumplimentado "de forma correcta" y ha advertido a la organización "de que tenía que proceder a las demoliciones y aquellos arreglos" que determinan los informes.

"Lo que estamos haciendo es aclarar los asuntos urbanísticos para dejar clara cuál es la situación urbanística de Starlite y, a partir de ahí, seguir con el resto de licencias. No podíamos obviar la situación urbanística y continuar con la revisión del canon o la autorización de horarios. Primeros hay que arreglar lo que hay que arreglar porque no hay lugar a una nueva licencia si no se soluciona lo que no se había dejado bien con la anterior licencia", ha indicado.

Porcuna ha señalado que el Ayuntamiento aborda desde hace un tiempo la situación urbanística de la cantera. Lo hace "de forma discreta", ha señalado, ya que Starlite "tiene un efecto positivo para la ciudad desde el punto de vista de la promoción de la ciudad que no queríamos tocar en ningún sentido".

Según el edil, las obras que investiga la Fiscalía se acometieron durante los primeros años de desarrollo del acuerdo entre la organización del festival y el Consistorio, entonces gobernado por el PP.