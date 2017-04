El Ayuntamiento de Marbella gestionará la plaza de toros

El Ayuntamiento de Marbella asumirá la gestión de la plaza de toros, situada en la avenida Reina Victoria, tras la renuncia de la actual concesionaria al entender que no "satisface" sus expectativas, según anunció ayer el alcalde, José Bernal. El regidor explicó que la empresa solicitó una subvención al Ayuntamiento, actuación que el actual equipo de gobierno no se planteó, "no porque esté en contra de los toros, sino porque hay colectivos a los que hay que priorizar las subvenciones por encima de otros", indicó. A esto se suma, además, que una de las condiciones marcadas por el grupo municipal de Costa del Sol Sí Puede para apoyar el presupuesto municipal de 2017 era precisamente la reforma y gestión municipal del coso taurino para convertirlo en un recinto de espectáculo, refiriéndose a este espacio como la 'plaza de todos'.

De este modo, tras conocer la renuncia por parte de la concesionaria y al no existir otras ofertas, el Ayuntamiento ha iniciado los trámites pertinentes para asumir su gestión con el objetivo de "no dejar morir un edificio que es fundamental para el desarrollo económico de la zona e incluso para la oferta que podríamos brindar a la ciudad", cumpliendo así con el acuerdo pactado con la formación morada. "Lo que hemos hecho ha sido rescatar un edificio simbólico para la ciudad y ponerlo nuevamente en el circuito de generación económica para lo privado y para lo público", subrayó el primer edil, quien al mismo tiempo insistió en que Marbella no es una ciudad que se haya declarado antitaurina o en contra de las corridas de toros, por lo que no descarta que se puedan celebrar festejos taurinos en el municipio. "Con los toros y con los toreros no tenemos absolutamente nada", puntualizó. Cabe destacar que son dos los espacios taurinos existentes en la localidad. Además de este del que hablamos, cuya gestión hasta la fecha se encontraba en manos de la empresa El Toreo S.L., hay un segundo coso en Puerto Banús, de titularidad privada, aunque no acoge ningún evento de este tipo desde hace años. En este sentido, Bernal avanzó que el Consistorio está estudiando que la plaza se incorpore a la empresa pública del Palacio de Congresos Adolfo Suárez de la localidad para que sea "un punto de ocio donde se puedan ofertar eventos de todas las características, pero no somos una ciudad que se haya declarado contra la corrido de toros".

Por otra parte, el alcalde, que en el día de ayer estuvo acompañado por el secretario general de Política Institucional de los socialistas andaluces, Francisco Conejo, valoró de forma negativa los Presupuestos Generales del Estado que, asegura, "castigan especialmente a Marbella". En este sentido, Conejo calificó las cuentas de "agravio" y "atropello" y, en concreto, se refirió al proyecto para prolongar el tren de Cercanías desde Fuengirola a Marbella como "el auténtico timo del PP" con la Costa del Sol.