El Ayuntamiento de Mijas arrastra la demolición de una nave ilegal desde hace 15 años

Quince años han pasado desde que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se pronunciara sobre la demolición de una nave industrial en el municipio de Mijas, aunque la construcción continúa hoy en pie. Ha tenido que ser un ciudadano quien le recuerde al Ayuntamiento de la localidad la situación de ilegalidad en la que permanecen las instalaciones, localizadas en el kilómetro 2,5 de la Carretera Cala Golf. Mediante un escrito remitido al concejal de Urbanismo, Andrés Ruiz León, -con fecha 10 de marzo- pone de relieve que el Consistorio aún no ha ejecutado "la orden de reposición de la realidad física alterada".

En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, se especifica que incluso el Ayuntamiento de Mijas acordó en Pleno, en el año 1998, echar abajo la construcción; dos años antes de que el TSJA dictara sentencia firme decretando igualmente su derribo. Sin embargo, el expediente aún no se ha llegado a culminar, y ello a pesar de que en 2012 el entonces concejal de Urbanismo del Partido Popular, Manuel Navarro Mármol, resolvió iniciar el procedimiento oportuno para que el Consistorio asumiera la demolición, toda vez que los propietarios no la habían acometido hasta entonces por su cuenta.

El vecino que ha enviado el escrito advierte al actual equipo de gobierno -Ciudadanos junto con PSOE- de que de no cumplir con esta ejecución de derribo "bien sea por lentitud, bien por omisión o descuido, iniciaremos las acciones judiciales oportunas para depurar responsabilidades ante un presunto delito de prevaricación y desobediencia".

Este periódico ha tratado sin éxito de recabar la versión del concejal de Urbanismo de Mijas de Ciudadanos e incluso acceder al expediente de demolición para comprobar el estado exacto en el que se encuentra. Pero ninguna de las dos opciones han sido finalmente facilitadas.

En la resolución de junio 2012 en la que el responsable municipal de Urbanismo firma la orden de demolición -a la que también ha tenido acceso este periódico- se especifican estos mismos términos acerca del pronunciamiento del Alto Tribunal andaluz y la decisión adoptada en sesión plenaria. Y reafirma que "el infractor no ha procedido a dar cumplimiento a la orden de restablecimiento que determinaba la citada reposición de la realidad física alterada". Por lo que procede la "ejecución subsidiaria" por parte del Ayuntamiento. En la orden se insta a la elaboración de un informe técnico en el que se defina la actuación necesaria para desarrollar los trabajos. Para una vez finalizado, que bien los servicios operativos del propio Ayuntamiento o una empresa externa -mediante un proceso de contratación- devuelvan el espacio a su estado anterior. Sobre esta decisión de 2012 consta, además, que no cabía recurso alguno por parte de los propietarios "al ser un acto de trámite, que deviene de otro anterior firme y consentido".

El concejal que en su día firmó la ejecución, Manuel Navarro Mármol, aseguró ayer a este periódico no recordar el caso concreto, porque fueron cientos las resoluciones de este tipo que firmó en su etapa al frente del Urbanismo de Mijas, "lo que no quiere decir que se hayan acabado demoliendo todas esas construcciones", matizó. Sin embargo, sí que especificó que son procedimientos que se demoran demasiado en el tiempo. Incluso en la parte final, "una vez que se inicia el procedimiento de demolición, se pasan a Contratación los trabajos , salen a concurso, se adjudican y aún así cuando llega la empresa adjudicataria a acometer el derribo, si los propietarios se niegan a dejarnos pasar, toca solicitar una orden judicial", resume el arquitecto y ex edil popular. "Entonces se cierra el expediente hasta que llega la orden del juzgado", concretó.