El Ayuntamiento de Mijas creará una ruta por los talleres de artesanos

Una ruta por los talleres de artesanos. Esa es la iniciativa que el Ayuntamiento de Mijas tiene previsto poner en marcha este verano con el objetivo de darles una mayor visibilidad y potenciar este atractivo turístico. "La idea es elaborar unos mapas donde se detalle dónde están ubicadas cada uno de estos puntos y el tipo de elaboración que hacen", explicó el edil de Turismo, José Antonio González.

De los 37 artesanos que hay en el municipio 17 cuentan con carta artesana, a los que próximamente se sumará un nuevo negocio de cosmética natural. Entre estos, se encuentran ceramistas, joyeros, un taller de grabado e imprenta, modistos, uno de ellos de alta gama y otro de moda infantil, así como oficios tan antiguos y en peligro de extinción como la talabartería o la taracea. Aunque la gran mayoría se encuentran en Mijas Pueblo, los talleres de artesanos, que en algunos casos se ubican en las propias casas de los empresarios, se dividen por todo el término municipal como La Cala o Las Lagunas.

"El impacto va a ser muy positivo. Mijas de por sí ya se vende, pero ahora con un plus añadido, el turista verá que hay algo más", comentó Sonia Lekuona, presidenta de la Asociación de Artesanos de Mijas, que tiene como objetivo conservar oficios tradicionales del pueblo. "Mucha gente no entiende que detrás de la puerta de un particular hay un artesano y hasta que no entran no se dan cuenta de que hay un taller. El turista que nos visita va a poder ver cómo trabajamos y qué hacemos. Es una forma de darnos a conocer", agregó.

Por su parte, la concejala de Comercio, Laura Moreno, señaló que se ha puesto en marcha una campaña de visibilización de los artesanos de Mijas, una de las más potentes de la provincia, para mostrar su apoyo a la artesanía como reclamo turístico. "Las visitas a los talleres serán gratuitas y podrán ver lo que realiza, cómo trabaja y qué materiales utilizan", detalló.

Por otro lado, recientemente se constituyó la Federación de Artesanos de Málaga, la segunda de toda Andalucía por volumen de miembros, solo por detrás de la de Sevilla, constituida por la Asociación de Artesanos de Mijas, la Asociación de Mujeres Artesanas de Málaga y la Asociación Artesanal Malagueña. Y donde además, los mijeños cuentan con un papel importante, ya que tanto su presidenta, sonia Lekuona, como su tesorero, José Angulo, son vecinos y artesanos del municipio. Esta federación tiene como objetivo principal fomentar, promocionar y transmitir la aresanía de modo que esta no quede en el olvido y continúe con las próximas generaciones.

Por último, el municipio trabaja para que Mijas sea catalogada como Zona de Interés Artesanal. "Hace dos meses entregamos toda la documentación y estamos pendiente de la resolución, esperamos que no se demore mucho", dijo.