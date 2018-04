El Ayuntamiento de Mijas reserva 4 millones para la construcción del hospital

Pese a que aún no hay nada decidido sobre el proyecto del hospital el Ayuntamiento de Mijas, que lleva catorce años bloqueado, ha decidido dar un paso para agilizar este proceso siguiendo la fórmula alcanzada en Estepona con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para la creación del centro. Es decir, este asumiría la construcción del hospital, así como los gastos de urbanización necesarios, y la administración autonómica sería la responsable de la dotación y la puesta en funcionamiento del mismo, así como de los gastos de mantenimiento que se deriven a partir de su apertura. Aunque no hay un acuerdo cerrado, el Consistorio mijeño ha consignado una partida de cuatro millones de euros en la modificación presupuestaria para la construcción de este centro y tiende la mano al Ayuntamiento de Fuengirola para que colabore en su financiación. "Ya arrancamos el compromiso al anterior consejero, Aquilino Alonso, para emprender el camino que culmine con este proyecto tan demandado en este enclave de la Costa del Sol. Por ello, desde el diálogo, pedimos a la nueva responsable regional que tome el testigo de su compañero y nos ayude a hacer realidad esta necesidad histórica", expuso el alcalde, Juan Carlos Maldonado, quien subrayó que "si el ente regional no puede hacer frente al proyecto, desde Mijas nos ofrecemos a colaborar económicamente y, en este sentido, le pedimos al Consistorio vecino de Fuengirola que se una a este objetivo y ayude en la financiación para que salga adelante este recinto hospitalario".

La propuesta de la partida presupuestaria será debatida en el pleno que se celebrará esta misma semana. Maldonado considera que de esta manera Mijas da el pistoletazo de salida definitivo para que arranque este mismo año la construcción del hospital si todas las instituciones logran llegar a un entendimiento. Y recuerda que desde el Ayuntamiento se han localizado dos parcelas donde puede ir ubicado, una en el Cortijo Colorado, en La Cala de Mijas, cuya cesión sería de carácter inmediato, otra en Las Lagunas, una parcela de unos 150.000 metros cuadradosde los cuales 60.000 irían destinados al recinto de salud, "donde el Ayuntamiento ya ha comenzado la innovación de los terrenos y, si la Junta colabora en la emisión de los informes sectoriales, podrían acotarse también los plazos", señaló.

"Si el ente regional no puede hacer frente nos ofrecemos a colaborar económicamente"Juan Carlos MaldonadoAlcalde de Mijas

"Hemos estudiado las mejores ubicaciones para acelerar el proceso, hemos analizado todas las vías de financiación posibles y hemos trabajado de manera continua por este hospital. Ha llegado el momento en el que todas las administraciones nos involucremos y participemos de este proyecto dejando a un lado los colores políticos, apuntó el regidor quien aseguró que "es cuestión de voluntad".

En este sentido, destacó que Es la primera vez que Mijas contempla una partida presupuestaria para la construcción del hospital. "La Junta tiene a su disposición suelo y dinero para poder llevar a cabo esta demanda histórica y si Fuengirola se une a la colaboración económica podremos dar respuesta por fin a todos los vecinos de ambos municipios que llevan años escuchando hablar de este proyecto que se ha convertido en la promesa incumplida constante", indicó.

Por otro lado, según se desprende de un documento de la Consejería de Salud, el futuro hospital de alta resolución de Fuengirola-Mijas contaría con un total de 18 especialidades médicas, como medicina interna, aparato digestivo, cardiología o neumología, entre otras. Asimismo, contaría con un área de consultas externas y exploraciones especiales, un área de urgencias, zona de quirófanos, área de hospitalización polivalente, de rehabilitación y fisioterapia, de laboratorios, de radiología, de farmacia hospitalaria, de atención a la ciudadanía, servicios generales y administración.