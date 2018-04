El Ayuntamiento de Rincón abre el plazo para solicitar las ayudas al IBI

Los vecinos de Rincón de la Victoria con menos recursos podrán recibir este año un cincuenta por ciento de bonificación del pago del impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Esta subvención se sumará a la que ya reciben aquellos que están empadronados en la localidad axárquica. El Ayuntamiento ya ha abierto el plazo para presentar las solicitudes para acceder a estas ayudas que se hará efectivas sobre la cuota líquida de cada recibo. El pasado año se tramitaron 440 solicitudes, de las que fueron concedidas un total de 391, quedando 49 desestimadas por no reunir los requisitos. El importe total de las ayudas que se concedieron fue de 87.849,20 euros.

Además de ser residente en la vivienda, ya sea en propiedad o usufructuaria, los ingresos mensuales de la unidad familiar no podrán superar en 1,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Esta cantidad se ponderará en función del número de miembros, así, para uno sólo será de 806,76 euros; dos personas estaría en 998,77 euros; tres miembros en 1.198,77 euros; a cuatro miembros les corresponde 1.398,77 euros; para cinco serían 1.598,77 euros; seis personas tendrían que percibir 1.798,77 euros; y más de seis alrededor de 1.998,77 euros.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), puso de relieve la prestación de esta ayuda económica que contribuye a "sufragar parte de la carga fiscal que soportan las personas con escasos recursos económicos de nuestro municipio por el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles". El regidor recordó que "esta ayuda es compatible con la ayuda por empadronamiento que otorga el Ayuntamiento para el pago del recibo del IBI". "Este gobierno continúa impulsando políticas sociales de apoyo hacía la población de mayor vulnerabilidad", aseguró el regidor.

Esta iniciativa está incluida en el acuerdo de gobierno con Ciudadanos en el epígrafe Política Fiscal, Economía y Hacienda que recoge "mantener las actuales ayudas y bonificaciones del IBI".

La solicitud debe ir acompañada del último recibo del IBI, declaración acreditativa de no poseer otros bienes, justificación de los ingresos mensuales de todos los miembros de la unidad familiar a través de la nómina, pensión, prestación por desempleo o similar. En caso de que no tengan, certificación acreditativa de no percibir rentas por desempleo, pensiones públicas estatales o autonómicas. También podría ser válido sentencia o convenio regulador de separación o divorcio.

El impreso de solicitud puede presentarse en el Registro General del Ayuntamiento en horario de atención al público, o de forma telemática: rincondelavictoria.sedeelectrónica.es. El plazo para presentar las ayudas al pago del IBI es hasta el 31 de mayo.