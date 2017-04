El Ayuntamiento de Rincón se somente a un nuevo plan de saneamiento

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria se ha tenido que embarcar a un nuevo Plan de Saneamiento. El quinto que encandena desde 2006. El próximo tendrá una vigencia de cuatro años. Esta vez la razón es para poder solicitar la adhesión a la ampliación del periodo de carencia y amortización de los préstamos formalizados con el ahora Fondo de Liquidación para la financiación de los pagos a los proveedores y con el Fondo de Ordenación. La medida les permitirá disponer de 14 millones de euros hasta 2020, dando un respiro a la Tesorería. La propuesta del gobierno (PSOE, Ahora Rincón) que fue ayer a Pleno Extraordiario contó con el respaldo del Partido Popular, PA y concejal no adscrito. Los dos miembros de Ciudadanos se abstuvieron y los que fueran sus socios, los ediles de IU, votaron en contra.

El responsable municipal de Economía y Hacienda, Antonio Moreno (Ahora Rincón) explicó que esta medida va a permitir al Ayuntamiento "diferir el pago de 14 millones de euros hasta el año 2020, tres años en los que Rincón de la Victoria va a tener disponible 14 millones de euros que servirá de estímulo para la economía local, más y mejores servicios públicos, más ayudas para el pago del IBI, el aumento de inversiones y sanear las cuentas municipales".

El portavoz del PP en materia económica, Antonio Fernández, recordó al bipartito que desde el pasado año, vienen proponiéndole esta opción dado el estado de las arcas municipales, "sin que hasta ahora la hayan atendido". "Agradecemos la urgencia de la alcaldesa, Encarnación Anaya (PSOE) porque siempre le hemos mostrado nuestra conformidad con este acuerdo por todos los beneficios que acarrea", manifestó el edil popular quien también felicitó al interventor por el trabajo y por "sacar al Ayuntamiento del boquete en el que se encuentra a pesar de la apatía del concejal".

"Con la aprobación del plan de saneamiento, se mejora el periodo medio de pago, se resuelve el problema de estabilidad presupuestaria, el de la regla de gasto, se sanean las cuentas y se mejoran los servicios municipales", aportó Fernández quien aseguró que este Plan de Saneamiento "es más suave que imponía el Decreto, se contiene el gasto y se aumenta la recaudación sin subir la presión fiscal".

Un extremo que pusieron en duda desde Izquierda Unida que decidieron votar en contra de la propuesta. "Vamos a ser objeto de comprobaciones anuales de las liquidaciones lo que se entiende como una intervención gubernamental", defendió el portavoz Pedro Fernández Ibar, quien dijo que su grupo no estaba de acuerdo con las medidas, entre otras razones porque el Plan de Saneamiento impide contrataciones, por ejemplo, en caso de jubiliaciones, "salvo que no se genere baja o sustitución que no se autofinancie".