El Ayuntamiento descarta un foco de pulgas en el colegio de Vélez

Los padres del CEIP Santiago Augusto Bellido de Vélez-Málaga están indignados. Ayer los técnicos municipales de Medio Ambiente les comunicaron oficialmente que no existe ningún foco de pulgas ni en la parcela contigua ni en el interior del centro. Eso, en la semana en la que al menos una docena de niños han presentado parte médicos con ronchas que tiene que ser tratadas con antibióticos.

"Esto no tiene ya ninguna gracia. Nos han dicho que van a tratar de descartar todos los posibles focos de contagio, entre los que han incluido la varicela o una infección alimentaria. Chorradas que no nos creemos. Estamos ya aburridos. No sabemos qué tipo de insecto, que lo llamen cómo quieran, pero lo que necesitamos es que lo limpien ya y que los niños dejen de llegar a casa con esas ronchas", manifestó la presidenta del AMPA, Irene Peñas quien ayer estuvo en la reunión informativa que mantuvieron en el centro junto a los técnicos municipales y la dirección del colegio.

Desde el Ayuntamiento insistieron en que "están trabajando en este asunto". Respecto a la parcela adyacente donde aseguraron "se han realizado cuatro aplicaciones de desinfección", volvieron a insistir en que está limpia de pulgas según lo ha verificado una empres especializada. Sobre las instalaciones del colegio, también insistieron que "no hay foco de pulgas según el Distrito Sanitario". Por tanto, no haría falta fumigar, según aseguran, aunque de forma preventiva, mañana se va a desinfectar el patio del colegio y el 26 de diciembre y 2 de enero se harán otras dos actuaciones, según indicaciones de los técnicos expertos aprovechando las vacaciones de Navidad.