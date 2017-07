El Ayuntamiento garantiza las obras de Arroyo Primero tras perder la ayuda de la Diputación

La concejala de obras en el Ayuntamiento de Marbella, Blanca Fernández, aseguró ayer que el proyecto del bulevar de Arroyo Primero "va a ser una realidad" pese a que recientemente ha perdido la subvención de Diputación de 1,7 millones para la realización de los trabajos y criticó al PP por no conceder una prórroga "necesaria por problemas técnicos que han obligado a la modificación del proyecto con el fin de evitar riesgos para los ciudadanos". En este sentido, la edil explicó que las dificultades técnicas detectadas consisten en que el suelo es inestable y no está bien compactado para garantizar que aguante el peso de instalaciones previstas en superficie como un graderío, "con lo cual, de no corregirlo, planteaba un peligro para los ciudadanos".

El Ayuntamiento solicitó una primera prórroga, concedida hasta el 30 de junio, y posteriormente ha pedido una segunda debido a esos problemas técnicos y que la Diputación provincial "ya no ha querido conceder". No obstante, Fernández aseguró que "el compromiso del equipo de Gobierno es que los trabajos lleguen hasta el final, por lo que vamos a seguir luchando para que la Diputación asuma su compromiso". De no ser así, "buscaremos el modelo de financiación que posibilite la ejecución total de las obras", anució. La edil recordó que la obra se está acometiendo con una partida de 1,7 millones de euros con cargo al remanente de Diputación Provincial, aunque señaló que "a día de hoy no tenemos no tenemos ninguna comunicación oficial de que no vaya a ser así". "Esta actuación es una prioridad para el equipo de gobierno dentro de la transformación para la zona este de Marbella", manifestó.