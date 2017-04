El Balcón de Europa luce sus mejores galas

El emblemático Balcón de Europa ya está listo para recibir turistas durante esta Semana Santa. Si bien ya registra un índice de ocupación cercano al 80 por ciento, el lleno se espera los días fuertes de Semana Santa como es el puente que se inicia el Jueves Santo y concluye el Domingo de Resurrección.

Así desde la pasada semana, el Ayuntamiento de Nerja está trabajando en acicalar este enclave turístico así como otros puntos clave del centro histórico. Las labores las ha desarrollado el área de Servicios Operativos que se ha centrado sobre todo en el repintado de las barandillas así como en la instalación de mobiliario urbano. Concretamente, el personal municipal se ha centrado en las que rodean el Paseo así como en el Balcón. También se han pintado los bajos de la Iglesia de El Salvador y los Arcos ubicados junto a la playa de Calahonda donde se encuentra la parada de los coches de caballo que recorren el casco antiguo del municipio.

"Los trabajos se realizaron la pasada semana a fin de tenerlos finiquitados para la Semana Santa, algo que ha sido posible gracias al esfuerzo y dedicación de los Servicios Operativos", apuntó el concejal responsable de esta área, José María Rivas (PSOE) quien adelantó que tras este periodo vacacional continuarán realizando otras mejoras de cara al verano. También se han limpiado las baldosas que conforman el Balcón de Europa. "Al turista siempre hay que ofrecer la mejor cara"

Además, el edil comentó que también se han hecho cambios en la jardinería y en el exorno floral y se han colocado nuevas papeleras en la zona peatonal del casco antiguo de Nerja. "Concretamente, se ha instalado un modelo de papelera más acorde con el entorno, con cenicero y una pequeña llave para un mejor mantenimiento. Los trabajos de colocación ya han concluido en el Paseo Balcón de Europa, Puerta del Mar y calle Pintada", comentó Rivas.

El edil destacó que este cambio "necesario" ha supuesto una inversión de 3.000 euros. "Poco a poco vamos devolviendo a Nerja la imagen que se merece. Las papeleras que había hasta ahora no sólo no eran las más acertadas estéticamente, sino que llevaban sin cambiarse muchos años, por lo que su estado no era el más adecuado", añadió.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Nerja ha aprovechado la afluencia de visitantes para abrir el aparcamiento municipal de Burriana, resolviendo de esta forma los problemas de plazas reservadas para vehículos que existen en la zona. "Las instalaciones se encuentran operativas desde el pasado viernes, para el uso y disfrute de visitantes y vecinos", comentó la concejal responsable de Aparcamientos Municipales, Cristina Ferández (Eva).

El horario de apertura será de 10:00 a 00:00, "dos horas más que el año anterior" y que "se ha tirado de la bolsa municipal de vigilantes para contratar a cuatro personas que serán los encargados de velar por el buen funcionamiento de la instalación".