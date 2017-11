Benalmádena permite pagar el tiempo exacto consumido de zona azul a través del móvil

Un nuevo sistema permitirá abonar el tiempo exacto consumido en la zona azul de Benalmádena a través del móvil. De esta manera, a través de una aplicación gratuita, los usuarios podrán gestionar su aparcamiento desde el teléfono móvil sin necesidad de ir hasta el parquímetro y sacar un ticket. "El sistema permite pagar la zona azul desde el móvil, sin monedas y sin necesidad de desplazarse al parquímetro", explicó la consejera delegada de Provise Benamiel, Elena Galán, durante la presentación del nuevo operador de pago por móvil, Telpark, activo desde el pasado 14 de noviembre. Además, asegura, "no es necesario realizar ningún depósito previo y los pagos quedan reflejados en la cuenta al terminar el estacionamiento".

Fuengirola, pionera en el uso de la aplicación

El municipio vecino de Fuengirola fue pionero en el uso de la opción Start and Stop de la aplicación móvil Telpark, que ya está disponible también en la capital malagueña y en otros municipios del territorio, y que permite a los usuarios de la zona azul de dichos municipios abonar la cantidad exacta del tiempo consumido por el estacionamiento. Esta dispone de un cronómetro, que no solo nos avisa si nos excedemos del tiempo inicialmente previsto y nos permite ampliarlo sin necesidad de volver al coche a colocar un nuevo ticket sino que, de lo contrario, también nos permite parar el cronómetro al llegar de nuevo al vehículo para pagar únicamente el tiempo consumido. Hay que tener en cuenta que el abono de la tarifa mediante la aplicación móvil se lleva a cabo una vez terminado el estacionamiento, lo que permite cuadrar el tiempo exacto. Además, otra de las comodidades de esta aplicación es que no es necesario llevar dinero en efectivo para el pago del mismo ni moverse de un sitio a otro para sacar un ticket. Además, una vez descargada e inscrita en la misma, se podrá utilizar en cualquiera de las más de 70 ciudades en las que ya está implantado y a la que ahora se suma el municipio de Benalmádena. Fuengirola, en cambio, la puso en marcha en mayo del año pasado.