Benalmádena planteará soluciones para los 11 operarios de sala

El equipo de gobierno de Benalmádena convocará un pleno extraordinario para abordar la situación de los once operarios de sala despedidos el pasado mes de noviembre. Asimismo llevará una moción para buscar una solución viable con el apoyo de todos los partidos políticos. "Estamos especialmente concienciados con los problemas de los trabajadores, y por ello desde el inicio de este problema no hemos cesado de tratar de buscar una salida viable jurídicamente a la situación de los once operadores", aseguró el alcalde, Víctor Navas, quien argumentó que "la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Racionalización de la Administración Local, aprobada por el Gobierno del Partido Popular, nos obliga a cesar la actividad de estos operadores tras un plazo máximo de tres años por ser trabajadores interinos acogidos a un programa de carácter temporal".

"Apelamos a la responsabilidad de todos los partidos representados en el pleno para que presten su apoyo y conviertan la moción en institucional, exponiendo y consensuando entre todos posibles soluciones jurídicas que permitan una salida a su situación y expresen de manera directa y explícita su compromiso y voluntad con la contratación de estos trabajadores", agregó.

Ante esta situación y ante la necesidad de dicho servicio en el municipio, desde el equipo de gobierno señalaron, a través de una nota de prensa, que la intención del Ayuntamiento es "incorporar a dichos trabajadores mediante la convocatoria pública de las plazas para su libre concurrencia". Asimismo, apuntan que, "la intención municipal es que mientras se concreta dicha convocatoria proceder a la contratación temporal de operadores para que cubran el servicio. Y en el pleno extraordinario se proyecta acordar entre todos los partidos una fórmula legal viable para esa contratación temporal".