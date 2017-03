Benalmádena no sale del atasco diario

Son las 14:04. Los coches se disponen a hacer cola en el arcén para tomar la salida del kilómetro 222 de la A7 hacia Arroyo de la Miel. La cola apenas avanza y los vehículos permanecen prácticamente parados mientras los demás coches circulan a la velocidad propia de una autovía por el carril derecho, lo que genera un riesgo de seguridad vial para los conductores en este tramo que se ha convertido en uno de los puntos negros de la provincia. Esta escena se repite a diario en las horas punta del día, una situación que trae de cabeza a los vecinos y visitantes del municipio desde hace varios años que no ven cumplida la eterna asignatura pendiente del Gobierno Central con la localidad: la remodelación del acceso a Arroyo de la Miel. "El colapso que se produce en la entrada no es lo peor, sino que pone en riesgo tu propia seguridad y la de los demás conductores con colas kilométricas que a veces llegan incluso al término de Torremolinos", expresa Daniel Ríos, vecino de Benalmádena y administrador de la página de Facebook 'No eres de Benalmádena si…' que cuenta con hasta 8.768 miembros. "Las quejas en el grupo son constantes con fotos e incluso vídeos de usuarios que graban en primera persona el peligro que supone esa entrada", agrega.

Pese a que el proyecto ya está licitado y los Presupuestos Generales del Estado contemplan una partida plurianual desde 2015, con una inversión global que rondan los 20 millones de euros, los trabajos no terminan de arrancar y tampoco parece que haya indicios de que estos vayan a comenzar este año. "Ya nadie se cree nada, hasta que no vean las vallas puestas nadie se va a creer que empiezan las obras", comenta, por su parte, Francisco Martínez, quien comenta que "la solución mientras se construye quizá sea ampliar el número de salidas y entradas a Arroyo de la Miel y no tener una sola pero más grande y con más carriles".

Quien también ha hecho su propia propuesta es Alberto Durán. Este vecino de Arroyo de la Miel ha inaugurado el recién estrenado Portal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento con una propuesta de mejora en la entrada y salida del km 222 que ya cuenta con 233 apoyos de los 576 necesarios y que se resume en cambiar los carriles en sentido bajada y subida según horario y colocar carriles con salida directa. "Todo el pueblo está desesperado y sobre todo porque ya ha habido accidentes. La gente viene cansada de trabajar y tiene que jugarse la vida allí viendo como le pasan los camiones por el lado", critica.

No son pocos los que optan por evitar esta salida, tomando la 217 o el acceso por Torremolinos. "Cuando veo que hay demasiada cola prefiero coger la de Benalmádena Pueblo y recorrer 4 kilómetros más de ida y otros 4 de vuelta en lugar de jugármela", afirma Raúl Sánchez. "A veces tiro por abajo [por Torremolinos] pero igualmente está todo colapsado", añade. "Tengo varios grupos de Whatsapp en los que entre los amigos nos avisamos en determinados momentos de hasta dónde llega la cola de la caravana y si vamos a coger el coche cogemos la salida de antes", comenta, por su parte, Marina Lagos, vecina y usuaria habitual de este acceso. Entre las quejas destacan además que "muchos conductores no respetan la caravana e intentan colarse a última hora y eso sí que es un peligro".

En cuanto al tiempo de espera, este suele superar en ocasiones hasta los 20 minutos. Un atasco del que Benalmádena parece que no puede salir.