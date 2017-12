Bendodo impone la candidatura de Del Cid sin convocar congreso

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, no convocará a los militantes de Torremolinos en la asamblea local para elegir su candidato en las elecciones municipales, como rigen las normas internas del partido, para evitar más enfrentamientos en la grave crisis que vive esta formación. Bendodo dejó ayer claro que la candidata a las elecciones municipales será la actual portavoz municipal, Margarita del Cid, y que su proclamación se llevará a cabo en la primera quincena de enero, sin esperar a lo que decidan los militantes. El presidente del PP, que durante meses ha evitado entrar en este conflicto, hizo estas declaraciones poco antes de que el presidente del PP de Torremolinos y ex alcalde Pedro Fernández Montes reuniera en la sede local a los militantes con objeto de explicarles su posición respecto a esta candidatura. La oferta que llevó la dirección provincial a ese encuentro fue que permitirá a Fernández Montes seguir en la presidencia local siempre que aceptada el nombre de Del Cid como cartel electoral.

Los partidarios de Fernández Montes aseguraron poco antes del encuentro que el ex alcalde no estaba dispuesto a aceptar la oferta. Bendodo se mostró "convencido" de que "todas las partes pondrán Torremolinos por encima de los intereses propios", en clara alusión a los enfrentamientos. Para ello, dijo, es "necesario que el PP gane las elecciones y hace falta que el PP de Torremolinos esté unido". El dirigente provincial sí dijo que su partido en esta localidad "no va a convocar ningún proceso que pueda alimentar más la división"; pero dejó claro que la portavoz municipal actual, Margarita del Cid, será el cabeza de cartel electoral. "A partir de ahí tendrán todos que trabajar en torno a la figura de Margarita del Cid para conseguir el mejor resultado posible", dijo al tiempo que reiteró que "no es necesario" convocar este congreso local: "estamos en la elección de candidatos y nos ponemos a trabajar para recuperar el gobierno de Torremolinos".

El presidente del partido llama a la unidad interna para ganar en el 2019

La crisis del PP en Torremolinos es la más grave que vive el partido en la provincia, pese a que el municipio fue gobernado durante veinte años pr los populares de forma continuada. El líder popular malagueño se mostró convencido de que el PP obtendrá "mejores resultados" en las elecciones de 2019 que en las últimas de 2015: "se están haciendo las cosas bien", añadió. En este punto, incidió en que a nivel nacional "se ha demostrado que el PP está sabiendo gestionar bien los intereses del país y eso lo valorará la ciudadanía".

En concreto, sobre la cita electoral en la provincia malagueña, recalcó que "se valorará el trabajo de los alcaldes" pero también que "las mayorías de perdedores, es decir, cinco o seis partidos, y la estabilidad política e institucional la garantiza el PP", en referencia a los municipios gobernados en la costa por varias formaciones políticas.