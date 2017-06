Bendodo ve en la moción de censura de Rincón "un acto de justicia"

El próximo lunes si todo sale según lo previsto por los firmantes, Rincón de la Victoria tendrá un nuevo alcalde, y con él, un nuevo gobierno. Recaerá en el popular Francisco Salado que contará con seis concejales y uno de los dos ediles del PA. El otro, José María Gómez Muñoz con quien se enemistó en el año 2002 cuando formaban parte ambos del PP no entrará en el equipo de gobierno. Tampoco los dos ediles de Ciudadanos aunque prestarán su apoyo de investidura.

Ayer el presidente del PP en Málaga, Elías Bendodo, acudió a un hotel del municipio para explicar a los militantes y vecinos las razones del pacto. "Una moción de censura nunca está tan justificada como cuando la persona que será alcalde es quien ganó las elecciones", justificó convencido de haber tomado "la decisión correcta". "No son fáciles de decidir pero en el caso de Rincón de la Victoria era un acto de justicia que vuelva la Alcaldía al PP. Hay que dar importancia a la voz de los vecinos que eligieron a Francis para que fuese su alcalde. El que gana gobierna, y el que pierde a la oposición. Éste es el mandato máximo que un ciuadadano da cuando vota, sobre todo en un municipio", añadió Bendodo quien también argumentó que la minoría en la que se había quedado el gobierno del PSOE y Ahora Rincón con siete concejales "no daba viabilidad para gobernar el municipio". En este sentido, recordó el caso de otros municipios del litoral como Vélez - Málaga, Nerja, Torremolinos o Marbella. "Los que perdieron se pusieron de acuerdo contra el PP y en todos los casos se ha demostrado que es un fracaso, y los perjudicados los vecinos. No han sacado unos presupuestos que es lo mínimo que se les pide para planificar gastos e inversiones". Sobre el futuro de Rincón de la Victoria dijo estar ilusionad porque" junto a Torremolinos debe liderar esa área metropolitana con Málaga como eje litoral para ser el tercer eje después de Madrid y Barcelona en capacidad económica, de liderazgo turístico, cultura, capacidad empresarial. Hace falta el impulso en los tres municipios en el mismo sentido", sentenció.

Por su parte, Francisco Salado, explicó a los simpatizantes que su vocación política está en "resolver los problemas de los vecinos de su municipio" y que "Rincón de la Victoria sea un municipio puntero de la Costa del Sol y de la provincia sin tener que envidiar a ninguno".

"Estos dos años han sido un fracaso para el municipio.No han sabido gobernar ni a la hora de sacar proyectos, ni aprovechar inversiones ni llevar el área económica", manifestó Salado. "Han llevado a Rincón como un barco a la deriva. Se merecen esa moción de censura", agregó. Sobre José María Gómez, del que dijo su "rival" político reiteró que no puede "anteponer sus intereses personales a los del pueblo".