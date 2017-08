Bernal pide a OSP y PP que explique a los vecinos el porqué del cambio de decisión

El alcalde de Marbella, José Bernal, aseguró ayer que los vecinos de la localidad "esperan una explicación lógica del por qué de todo esto, de por qué primero se vota a favor de seguir con la continuidad -del gobierno de coalición con PSOE e IU- y a los pocos días se cambia sin haber hecho exposición pública de los debates". Así lo manifestó ayer al ser preguntado por los periodistas durante una rueda de prensa junto a la concejala de Obras, Blanca Fernández, a tan solo un día de la moción de censura, que se debatirá esta misma mañana, un hecho que dice que afrontará "con orgullo". "Si estuve orgulloso el día que fui alcalde, especialmente orgulloso estaré el día en el que me van a obligar a dejar de ser el regidor de Marbella, porque para la gente de la calle lo sigo siendo y el corazón está por encima de algunas actuaciones", manifestó.

Ante esta situación, Bernal aseguró que "me hace sentir muy bien el que la gente de mi pueblo me arrope, me quiera", y concluyó que "este alcalde y su gobierno pueden ir con la cabeza alta paseando por Marbella".

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Díaz, aseguró ayer que su formación continuará desde la oposición "con la fiscalización al nuevo equipo de gobierno para que se pongan por encima de otros intereses el interés general de la ciudadanía y de la transformación de la ciudad, porque los proyectos ya están sobre la mesa". Respecto a la moción de censura, aseguró sentirse "decepcionado" pero no "derrotado", ya que, agregó, "quien se mueve con el compromiso y el trabajo junto a la gente del municipio siempre sale victorioso".