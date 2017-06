Bernal dice que el paro vuelve a niveles previos a la crisis en Marbella

El alcalde de Marbella, José Bernal, calificó ayer de "histórica" la evolución del empleo en el municipio durante los dos últimos años, llegando a alcanzar niveles anteriores a la crisis con la creación de casi 6.200 nuevos puestos de trabajo durante este tiempo. "En dos años, de mayo de 2015 a mayo de 2017, sin hacer trampas, con datos reales, podemos decir que con nuestro equipo de gobierno ha descendido el paro en 2.400 personas, batiendo un récord histórico", señaló durante la presentación de un balance anual de empleo junto al delegado del ramo, Manuel Morales.

Más concretamente, la tasa de paro en Marbella se sitúa actualmente en el 14,24%, una cifra que "es la mejor entre los grandes municipios de la provincia de Málaga y una de las mejores entre los de toda Andalucía", aseguró.

Entre otros aspectos, hizo especial hincapié en la última Semana Santa, que dejó una caída del paro del 9% durante el mes de abril, "el doble de la que hubo en la provincia de Málaga (4,52%) y casi el triple que en España (3,5%)". "Estamos satisfechos, lógicamente, pero no podemos conformarnos", señaló Bernal, quien añadió que "mientras haya una sola persona en Marbella que no tenga trabajo será un drama y vamos a seguir luchando para que eso no ocurra".