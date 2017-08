Bomberos y Policías de Marbella estrenan red de comunicación

El Ayuntamiento de Marbella ha invertido 850.000 euros en una nueva red digital de telecomunicaciones para la Policía Local, Bomberos y Protección Civil. "Damos un salto muy importante ya que cada agente tendrá una radio y no será necesario compartirla como venía ocurriendo hasta ahora", explicó el concejal de Innovación, Manuel Morales. Según detalló, se trata de una red DMR que da cobertura en el 99% del término municipal. Además, cada aparato no solo mejora la comunicación, sino que también incorpora un dispositivo GPS que permite saber en tiempo real en qué lugar se encuentran los efectivos. Respecto al antiguo sistema, Morales recordó que la red analógica con la que se venía trabajando "era fácilmente vulnerable por ataques externo, de bandas organizadas o terrorismo, algo que ahora ya no ocurrirá".

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Porcuna, resaltó que esta malla digital de telecomunicaciones "fue desde el principio una prioridad de este Equipo de Gobierno y ha salido adelante contando con los jefes de los distintos cuerpos y con técnicos y expertos". "Estaba en juego la seguridad de los ciudadanos y también la de los propios agentes y lo tuvimos muy claro", comentó, y puso como ejemplo que ahora "cuando un bombero esté en peligro en un sótano, no tendrá problemas para comunicar o un policía local desde un punto negro donde no había cobertura".

Por otro lado, el edil avanzó ayer que se va a poner en marcha una sala de control para policías y bomberos en la Jefatura de la Policía local. La inversión prevista es de 300.000 euros. También habló del proyecto de videovigilancia que está en marcha, con una inversión de 1,5 millones de euros, y para el que se ha iniciado la contratación de un estudio inicial de telecomunicaciones que "definirá las características técnicas".