CSSP denuncia en la Fiscalía las subvenciones "irregulares" del IAE de Torremolinos

El grupo municipal de Costa del Sol Sí Puede (CSSP) ha puesto en manos de la Fiscalía el informe elaborado por el secretario municipal sobre las subvenciones al Impuesto de Actividades Económicas (IAE) otorgadas por el PP de Fernández Montes desde el año 2007 para que investigue si existen hechos constitutivos de delito. El documento aseguraba que estas ayudas supusieron un "perjuicio económico" para las arcas municipales de más de 700.000 euros. Además, el informe señalaba que la devolución de estas ayudas desde el 2007 hasta el año 2013 ha caducado, por lo que no procede dicha devolución por parte de las empresas beneficiarias. "No podemos dejar pasar un tema tan grave como este con solo decir que eran ilegales y que no podemos reclamar el dinero. En 2007 la oposición ya sabía que estas ayudas eran ilegales y no lo denunciaron. Con el PSOE ya en la Alcaldía se declaró su ilegalidad, pero el equipo de gobierno no solo no ha ido a los juzgados, sino que nos trae una moción que no exige responsabilidades", criticó el portavoz de la formación morada, José Piña, quien continuó asegurando que "es la segunda vez que acudimos a los juzgados en esta legislatura". CSSP "no hace oposición de postureo, se deben exigir responsabilidades penales y confiamos en que la justicia hará bien su trabajo", concluyó.

Por su parte, la portavoz del equipo de gobierno, Maribel Tocón, agregó que "este supuesto beneficio fiscal no estaba amparado por ninguna norma legal, el PP lo disfrazó de subvención, que por si fuera poco resultan ser incluso nulas porque no aparecen en ninguna ordenanza ni fueron nunca publicadas". "En su afán de esconderlas, el PP no las reflejó ni siquiera en los presupuestos, una razón más para que los presupuestos del PP dejen de ser la carta de presentación de este ayuntamiento a la ciudadanía", continuó.

Al mismo tiempo, calificó a las subvenciones de "inmorales" y que eran "para empresas vip del municipio, un ejemplo más del saqueo del PP a las arcas municipales durante sus 20 años de gobierno". El Partido Popular "regalaba 700.000 euros de dinero público a algunos empresarios mientras despedía a trabajadores de Litosa y a la vez que iba sumando deuda que escondía en las cuentas que mandaba al Ministerio de Hacienda", concluyó.