El edil de CSSP de Mijas asegura que le intentaron sobornar cuatro veces

Trabajar en el Club La Costa por 1.500 euros

Un puesto de trabajo en el Club La Costa del año 2019 al 2023 con un sueldo que oscilaba entre los 1.200 y 1.500 euros, en la recepción o encargado de las tareas de mantenimiento. Este fue el supuesto ofrecimiento que el ya ex concejal del PP Santiago Martín le hizo a Francisco Martínez (CSSP) la semana pasada a cambio de su apoyo en una hipotética moción de censura para la que tampoco salían las cuentas. Se necesitarían 13 votos para que saliera adelante y con 11 del PP y 1 de CSSP, no salen las cuentas), ya que en este caso el voto de la concejal no adscrita no computaría. Existen sentencias del Supremo en las que se han invalidado mociones de censura apoyadas por un edil al pertenecer a un grupo diferente al del inicio del mandato. Mientras que el equipo de gobierno, formado por 12 concejales (5 de C's y 7 del PSOE), a tan solo un edil de la mayoría absoluta.