CSSP denunció que Starlite no tenía licencia para una "discoteca" al aire libre

Mientras la organización del festival Starlite de Marbella continúa anunciando las novedades que va a introducir en la edición de este año, a apenas un mes de que den comienzo los primeros conciertos, la polémica vuelve a surgir por el horario de cierre de la zona lounge y su uso como "discoteca". Tal y como ya denunció el grupo municipal Costa del Sol Sí Puede (CSSP), el convenio sobre el que se asienta la organización de este espectáculo, que caducó en septiembre, "no recogía la posibilidad de establecer una discoteca, que es en lo que se ha convertido el supuesto lounge y zona de bar que sí permite dicho convenio". El asunto derivó además en varias denuncias vecinales por ruido relativas al horario de cierre de la discoteca anexa al auditorio, que según la parte denunciante debía ser el de las 2:00 o 3:00 de la madrugada, dependiendo del día de la semana, pero que solía sobrepasarse hasta las 06:30.

Los interrogantes vuelven a aparecer este año después de que Marbella Confidencial haya publicado los informes elaborados por la Policía Local, en los que se recogen que los responsables del Starlite justificaron en reiteradas ocasiones que tenían una "autorización verbal" del portavoz municipal en el Ayuntamiento, Javier Porcuna, para operar como discoteca, actividad que no fue autorizada por la Junta de Andalucía. A este respecto, preguntada sobre ello, la concejal de la formación morada Victoria Mendiola dijo que el propio ex jefe de la Policía Local Andrés Montoya les aseguró entonces "que había un permiso verbal que había sido concedido por el propio concejal que ahora lo está negando". "Ya lo denunciamos el año pasado y seguimos en la misma dinámica. Queremos hacer aportaciones y establecer una serie de requisitos para un nuevo convenio en el que se cumplan las condiciones y no dé lugar a una discoteca al aire libre hasta las siete de la mañana", agregó.

Costa del Sol Sí Puede pide nuevos requisitos para renovar el convenio

Porcuna, sin embargo, reiteró en varias ocasiones tras la posterior rueda de prensa a la Junta de Gobierno Local de los martes que no dio "nunca ningún permiso verbal en ninguna de las áreas de las que soy delegado".

De hecho, la Policía Local llegó a abrir varios expedientes sancionadores por operar como discoteca sin licenciar. En uno de los informes elaborados, fechado el 11 de agosto de 2016, se relata como en una inspección realizada a las instalaciones a las 03:00 de la madrugada, ante la denuncia de los vecinos, "se puede comprobar que la actividad que se está desarrollando corresponde a discoteca, pudiéndose comprobar que no presentan ningún tipo de licencia para dicha actividad por lo que se procede a levantar acta-denuncia".

Los agentes volvieron a personarse a la noche siguiente en las instalaciones, recogiendo por vez primera en el informe policial que el responsable de dirección del evento manifestó "que tienen permiso verbal por parte de señor concejal y que están en vía de solucionarlo por lo que se procede a levantar la correspondiente acta-denuncia". Esta misma respuesta se repitió varios días después, el 18 de agosto, tras lo que se levanta un nuevo acta-denuncia.