Comienza el montaje de las nuevas hamacas de Nerja

Los nuevos adjudicatarios de las hamacas en el municipio de Nerja ya han comenzado a equipar las playas después de que el Ayuntamiento las retirase ante las quejas de empresarios, vecinos y turistas. La razón, tal y como explicó el equipo de gobierno (PSOE, IU y EVA) en un comunicado es que habían perdido la concesión. "Se les comunicó a finales del año pasado que había llegado a término su concesión, y que no se permitía una nueva prórroga. Se les volvió a remitir la notificación ahora en 2018, por la llegada de los nuevos adjudicatarios. La lista definitiva sobre la adjudicación de hamacas se publicó la semana pasada y ya están presentando la documentación", explicaron en un comunicado para aclarar las quejas suscitadas entre los empresarios y los usuarios de la playa de Burriana.

"Referente al servicio de temporada, se le comunicó que se había publicado esa misma mañana del día de la reunión, lo que conllevaba que el inicio de los servicios de estos nuevos adjudicatarios es inminente", añadieron en ese mismo escrito tras mantener una reunión con un representante y el abogado de la Asociación de Empresarios de Burriana

Sobre la tardanza de los pliegos, recordaron que al no tener mayoría suficiente en el Ayuntamiento "su aprobación es sesión plenaria no fue hasta el 22 de febrero, dos semanas antes en una extraordinaria, el PP y Ciudadanos decidieron dejarlo sobre la mesa, bloqueando su aprobación". Con respecto al talud de Burriana y el peligro de derrumbe desde 2003, el Ayuntamiento informó ayer que no se ha podido actuar antes dado que el año pasado no consiguieron el apoyo de la oposición para sacar adelante ni el Presupuesto ni las modificaciones de crédito necesarias para este proyecto. Razón por la cual, según dijeron, continúa con vallas de seguridad pero sin apuntalar "y ocupando plazas de aparcamiento". A pesar de las explicaciones, la Asociación de Empresarios ha solicitado una reunión para la próxima semana.