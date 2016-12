Constituida la comisión que investigará las obras de la depuradora

El Ayuntamiento de Nerja ya ha constituido la comisión de investigación para el estudio de la situación del desarrollo de las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Nerja. Ésta fue aprobada por el Pleno en el mes de octubre a propuesta de Ciudadanos, y por tanto, es la portavoz de la formación naranja, Dolores Sánchez, la que se encargará de presidirla. Este órgano también tendrá dos representantes cada uno de los grupos de la Corporación (PP, PSOE, IU-CA, Ciudadanos y EVA-Podemos), y un funcionario municipal que hará de secretario.

La misión de este grupo de trabajo es analizar el recorrido que han tenido las obras desde su licitación y los retrasos que acumula. De hecho, tendrían que haber entrado en funcionamiento como fecha límite el pasado verano. Aunque finalmente no van a formar parte de la comisión los empresarios, desde la asociación que los agrupa pidieron por escrito a la alcaldesa, Rosa Arrabal (PSOE), estar presentes con voz aunque no con voto, de forma que pudieran emitir sus opiniones aunque no fueran vinculantes.

Desde el Ayuntamiento aseguraron que desde principios de 2016 la empresa concesionaria no está trabajando en esta infraestructura. Entre otros trabajos que restan por desarrollar están el emisario submarino; la mitad de las conducciones, como la que va desde Burriana a la depuradora y la de la zona que discurre desde el Playazo hacia calle Ferrandiz en el cruce con Diputación en el centro histórico. También está pendiente la estación de bombeo de Burriana.

La alcaldesa estimó que las obras están al 75% o al 80%, si bien, las de la planta están al 90%. La Subdelegación del Gobierno ha negado que las obras hayan estado paradas y culpó al Ayuntamiento de Nerja de no dar los permisos para realizar los trabajos que discurren por el casco urbano, algo que niega el Consistorio. Otro de los problemas es la situación de la unión temporal de empresas (UTE) adjudicataria, integrada por Isolux-Corsán- Covirán. Los trabajos se iniciaron en enero de 2014 e incluían una planta de tratamiento con capacidad para depurar 25.000 metros cúbicos de aguas residuales al día con sistema terciario para el riego.