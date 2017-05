Convocan una manifestación contra los burro taxis de Mijas el sábado

El Partido Animalista Pacma ha convocado una manifestación para este sábado a las 18:00 en Málaga contra los burro taxis de Mijas. No es la primera vez que se convoca una manifestación contra esta tradición del pueblo blanco que se remonta a los años 60. Hace un año el partido interpuso sendas denuncias ante el Seprona por la situación de "constante sufrimiento" en la que se encuentran los burros y denuncian hasta cinco irregularidades prácticas según un informe veterinario, en el que se pone de manifiesto que estos animales se encuentran "durante el horario laboral atados a estructuras metálicas por cuerdas inferiores a 20 centímetros", por lo que no pueden moverse. En este sentido, aseguran que, pasado este tiempo, "ninguna institución pública ha hecho nada por ellos y la situación no ha cambiado".

Durante la manifestación, según explicaron, está previsto que una treintena de activistas realicen un acto simbólico en el que cortarán la cuerda que ata a los burros de Mijas "a una vida triste de explotación y maltrato". "Estos animales son obligados a permanecer atados día y noche a cuerdas tan cortas que no les permiten separar sus hocicos de la pared", explica la coordinadora de Pacma en Málaga, Noemi Pérez. "La gente no sabe que cuando se los llevan a dormir, los burros siguen hacinados en pequeñas cuadras, atados a la misma corta cuerda que no les deja ni siquiera tumbarse a dormir. Viven permanentemente de pie", asegura.

También denuncian que sean utilizados para cargar turistas. A este respecto, el partido ha planteado en diversas ocasiones alternativas para que el burro siga siendo un emblema en Mijas que pasaría por la sustitución de este servicio por el de vehículos eléctricos para turistas, la creación de un santuario-refugio de burros y un museo que muestre su historia.