"La Costa del Sol tiene un futuro espectacular"

Miguel Bordera es una de las personas que han hecho grande a la Costa del Sol. Ha conocido todas las etapas de este destino, donde ha trabajado más de 40 años dirigiendo varios hoteles pertenecientes a la cadena Medplaya. Es extremadamente educado, pero eso no le impide decir lo que piensa de una forma clara y directa. Sin pelos en la lengua. Acaba de jubilarse a los 68 años y piensa tomarse un verano sabático -el primero en muchas décadas- disfrutando de su familia, aunque su experiencia no pasa desapercibida. Ya le han tentado varias empresas para que colabore con ellas en los próximos meses y se lo está pensando. Ha sido nombrado, además, asesor de la presidencia de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol.

-Más de cuatro décadas trabajando en la Costa del Sol. Se dice pronto.

-El 10 de febrero hizo 42 años. Llegué en 1975.

-¿Qué fue lo primero que se encontró?

-Una de las primeras cosas que me sorprendió mucho desde un punto de vista negativo fue que con la quiebra de Sofico, tras la crisis del petróleo, había un paisaje desolador en la Costa del Sol, con muchos edificios a medio construir, otros en estructura y otros terminados pero sin clientes. Yo tenía la imagen idealizada de que la Costa del Sol era un destino de lujo, el sitio al que venían los artistas norteamericanos, pero me encontré con la cruda realidad de que la Costa del Sol cuando llegué estaba atravesando una de las peores crisis que hemos tenido.

-¿Dónde empezó su andadura en Málaga?

-Como director del hotel Bali en Benalmádena. Era un complejo de dos estrellas con 202 habitaciones, muy modesto. Actualmente tiene tres estrellas y 436 habitaciones. Le tengo un cariño muy especial. Fue duro porque tenía 25 años y, aunque tenía formación teórica, me faltaba la experiencia del día a día. Me empleé a fondo para que no me superara y parece que lo conseguí [se ríe].

-¿Qué tipo de cliente venía a la Costa del Sol en 1975?

-El inglés siempre ha predominado, pero en aquella época teníamos a los escandinavos, unos clientes extraordinarios por el dinero que gastaban y que hemos perdido en parte. Eran jóvenes, veían aquí un paraíso y buscaban diversión. Otro mercado importante era el holandés. Venían con touroperadores que han ido desapareciendo.

-¿Por qué perdimos a esos turistas?

-Porque algunos de estos mercados no eran compatibles con el británico. También le cuesta al alemán. Hubo además desarrollos turísticos de otros países. Recuerdo que con la tragedia del tsunami en Indonesia y Thailandia nos dimos cuenta de que la mayoría de los escandinavos estaban de vacaciones en Navidad allí. Antes pasaban el invierno en Canarias y el verano en Málaga. Hemos recuperado bastante, pero hay que seguir trabajándolos más.

-El inglés sigue siendo el rey.

-Sí y no podemos confiarnos. Hay que mantenerlo, no podemos pensar que todo está hecho. Las mayores empresas son las que más invierten en publicidad y eso que son las más grandes. La Costa del Sol tiene que hacer publicidad, promoción y trabajar bien los mercados.

-El británico no suele tener buena prensa. Ahora está el escándalo de las denuncias falsas.

-Eso es la prensa sensacionalista británica. El cliente inglés no es así. En Reino Unido hay dos importantes canales de televisión que te están bombardeando con lo de las denuncias falsas y el cliente ya viene predispuesto a probar, pero no es la generalidad. Los ingleses con los que trabajo se sienten aquí como en casa, les encantan nuestras costumbres y comidas y agradecen que todo el mundo les atienda en su idioma, algo que no pasa con un turista alemán o ruso. Al turismo británico tenemos que cuidarlo mucho.

-¿Qué evolución ha habido en la costa?

-En 1979 tuvimos una gran huelga de hostelería en la Costa del Sol que duró 17 días. Las empresas no podían hacer frente a los salarios ni a los horarios. Vino una reestructuración y hubo conflictos. También es cierto que habíamos salido recientemente de una dictadura y parecía que todo el mundo quería hacer su propia huelga porque era algo novedoso. Luego hubo crisis de la construcción y, posteriormente, exceso de construcción. Muchos promotores pensaban que esto era Jauja y construyeron hoteles que no sabían gestionar. Lo más importante es que aparecieron otros mercados competitivos, algo en lo que no pensábamos. Croacia, Turquía, Egipto... Hay una competencia enorme en precios y atravesamos altibajos por lo que cada seis o siete años tenemos vacas flacas o gordas desde entonces hasta ahora. Hay años en los que las empresas invierten, se hacen reformas en los hoteles y se genera empleo y otras épocas en las que no invierte ni Dios. Una inversión básica es el saneamiento integral.

-Es uno de los asuntos más vergonzosos de esta provincia.

-Es inadmisible. Ya era un problema cuando vine hace 42 años y sigue siéndolo. Parece que las administraciones son incapaces de resolverlo cuando sí lo tienen resuelto todos los destinos turísticos que son competencia nuestra como Baleares, Canarias o la Costa Brava.

-¿Qué otras desventajas tiene la Costa del Sol?

-El turista de hoy en día busca menos masificación urbanística y más espacios abiertos. La Costa del Sol ha crecido sin ningún orden establecido, con los criterios dispares de cada ayuntamiento y se ha construido demasiado y mal. Ofrecemos un paisaje desfavorable respecto a otros destinos que, además, han aprendido de nosotros. Los turcos y los de otros países han venido aquí a aprender, han visto nuestros fallos y no los están cometiendo. Tienen desgraciadamente el problema del terrorismo, pero un hotel en Turquía normal tiene 40.000 metros cuadrados, parques acuáticos, campos de fútbol. Es verdad que igual solo tienes la oferta del hotel, pero hay mucha gente que solo quiere descansar y les va bien con eso. Y todo eso lo ofrecen más barato que nosotros.

-¿Qué grandes recuerdos se lleva de todos estos años?

-Muchos. Por ejemplo, fui delegado de la asociación española de directores de hotel entre 1993 y 1997 y en ese último año organizamos aquí la asamblea del 25 aniversario. Fue espectacular. A nivel de mi empresa, hemos aumentado mucho la capacidad del hotel Bali o del Pez Espada. Dejo grandes amigos. Una de mis mayores satisfacciones ha sido saber rodearme siempre de gente buena, competente y profesional. Cuando compras un hotel siempre te reciben de uñas, pero poco a poco vas explicando los criterios de tu empresa, los procedimientos y ves como la gente lo va haciendo. La plantilla es lo más importante del hotel. Luego los clientes y tercero la empresa. Siempre he sido una persona exigente pero dialogante.

-¿Qué hay que hacer para que un hotel funcione bien?

-Entre otras cosas hay que programar una reforma importante al menos cada 10 años y, de menor entidad tipo pintura y tal cada cinco o seis años. Hay que trabajar mucho. Yo le he dedicado a mi ya ex empresa 45 años, el 66% de mi vida.

-¿Qué futuro le ve a la Costa del Sol?

-La Costa del Sol tiene un futuro espectacular. Somos un producto turístico impresionante. Ha habido una gran mejora en las autovías, el AVE o el aeropuerto. El AVE ha sido un gran espaldarazo para la Costa del Sol. Si los políticos fuera además capaces de que el tren de Cercanías llegase hasta Marbella y Estepona aportaría cosas increíbles. A todo eso se le une Málaga ciudad, cuya oferta cultural sale como una referencia en todas las publicaciones importantes. Nuestros clientes no iban a Málaga ciudad y ahora lo primero que preguntan es cómo ir a Málaga. Disfrutar de la oferta cultural, gastronómica o de compras. Es un complemento de la oferta turística de la Costa del Sol y a veces no somos conscientes del cambio que está suponiendo. Hay otras ciudades, por ejemplo, como Estepona que están teniendo cambios radicales a mejor. Trabajando en esa línea la Costa del Sol no tiene competencia.