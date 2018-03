La Costa del Sol mantiene cerrados 60 hoteles durante el invierno

La Costa del Sol mantiene cerrados durante la temporada de invierno 60 hoteles, según los datos aportados ayer por el sindicato CCOO, que confió en que estos establecimientos hoteleros abran sus puertas este mes de marzo, como máximo en Semana Santa.

A esos 60 hoteles se suman otros once cerrados por problemas de gestión o conflictos que no acaban de cerrarse. Todo ello, precisó la secretaria general del sindicato de Servicios de CCOO en Málaga, Dolores Villalba, supone que haya 30.000 plazas menos disponibles y que se superen los 4.000 empleos directos vacantes, a los que habría que sumar los indirectos.

Villalba lamentó que pese a los "magníficos datos turísticos" que se registraron el pasado año y la tendencia continuista en lo que va de este 2018 no lleve a los hoteleros a mantenerlos abiertos. En concreto, esos 60 son aproximadamente el 35 por ciento de todos los del litoral, a excepción de la capital, donde ningún establecimiento cierra sus puertas durante la temporada baja.

"Estamos convencidos de que este número tan importante de establecimientos hoteleros cerrados, hace demasiado daño a la imagen turística, con la consiguiente pérdida de empleo directo e indirecto, así como el cierre de otras empresas complementarias a las hoteleras, con bajada de la actividad económica, en general, y de pérdida de competitividad turística", expuso.

Pese a que el pasado año la tendencia es que los establecimientos cierren algo más tarde, en el mes de noviembre, Villalba consideró que "hay demanda" por lo que estos hoteles deberían abrir sus puertas "cuanto antes", a principios de este mes y no esperar, dijo, a Semana Santa, que este año se iniciará el 25 de marzo.

"Es una pena que muchos hoteleros no se quieran complicar la vida porque los precios en verano son mucho más altos pero hay que tener en cuenta que un hotel aporta otros factores de riqueza social", sostuvo, recordando que "dan vida al destino" y también ayudan al mantenimiento de otros establecimientos como restaurantes, cafeterías, etcétera.

En los mismos términos se pronunció el coordinador federal de Hostelería, Turismo y Juego de la Federación de CCOO de Servicios, Gonzalo Fuentes, quien señaló a Europa Press que el plan contra la estacionalidad turística de la Mesa de Turismo de Andalucía aprobado "no ha tenido el éxito esperado", en gran medida, ha dicho, por "no constituir la red de municipios turísticos" contra la citada estacionalidad en el litoral andaluz. "Este plan para aminorar la estacionalidad tenía como objetivo cerrar, cada año, un cinco por ciento menos de hoteles y eso no se está cumpliendo desde que se aprobó hace ya dos ejercicios", sostuvo Fuentes.

A su juicio, además, "es necesaria una política de incentivos" para los hoteles. "Siempre va a haber invierno pero se pueden poner en marcha iniciativas", dijo, enumerando un Imserso andaluz o mejoras en el nacional.