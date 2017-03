Crisis de gobierno en Rincón con la marcha de los dos ediles de IU

En el comunicado emitido por parte de los dos, además de informar que no habría ceses, reiteraron la solicitud de información al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) sobre las ofertas de empleo realizadas por la empresa, fechas y personas candidatas enviadas a la empresa para su selección. También han remitido a FCC, socios privados de Emmsa, una petición para que "el gerente con carácter inmediato deje de estar al frente de la empresa de limpieza", así como "la petición de paralización del proceso y que sean contratadas las primeras personas que envió el SAE". También se han comprometido a avanzar en los trabajos para la municipalización de la empresa y según afirmaron "siguen recabando documentación para ponerla en conocimiento de la Fiscalía".

Desde Ahora Rincón, su portavoz Antonio Moreno, lamentó que IU "no actúe con valentía" y "se vaya del equipo de gobierno, ahora que las fuerzas del cambio son más necesarias que nunca". "En un momento en el que las fuerzas del cambio deben apoyarse unas a otras para esclarecer y denunciar ante la fiscalía a los responsables de que la gestión municipal haya estado al servicio de unos pocos, IU en Rincón de la Victoria huye", añadió Moreno quien atribuye a "una trama" y "una trampa" el hecho de que haya nombres de afines a ambos partidos en las listas de selección de personal. También defendió a Carnero, asegurando que aunque si bien conocía la propuesta de contratación, no su contenido, ya que "sólo se interesó en leer el nombre de las mujeres ya que para ellas eran las próximas contrataciones".

"Somos un partido de izquierdas, con unos principios e ideales que seguiremos defendiendo desde la oposición, realizando una oposición responsable y constructiva hacia nuestros ya ex socios de gobierno", aseguró el portavoz de IU, Pedro Fernández Ibar hasta ahora responsable del organismo Delphos dedicado a la formación y al Empleo, Comercio, Vía Pública, Sanidad y Consumo y teniente alcalde de Torre de Benagalbón. "Ahora vamos a trabajar desde la oposición con el mismo ímpetu y responsabilidad que lo ha hecho desde el gobierno", añadió.

Esta selección, que fue realizada por la parte privada de la empresa, estaba en poder de ambos grupos desde el mes de febrero, sin embargo, a pesar de que IU preguntó sobre su existencia ante los rumores surgidos, ambos grupos negaron conocer su existencia. El plazo para ambos ceses por "ocultarles información" donde aparecían familiares directos de ambos expiró a las doce del mediodía, y los ediles de IU decidieron dejar el gobierno. Antes, a través de un escueto comunicado del PSOE y Ahora Rincón, anunciaban que no habría ni ceses ni dimisiones. La marcha de la formación de Izquierdas, después de que a finales de octubre fueran cesados los dos ediles del PA, deja al cuatripartito desintegrado. El equipo de gobierno queda en una minoría de siete (PSOE, 4 y Ahora Rincón, 3) frente a 14 ediles en la oposición.

Difícil papeleta le queda al equipo de gobierno de Rincón de la Victoria que ha vuelto a perder a un nuevo socio. Los dos concejales de Izquierda Unida, Pedro Fernández Ibar y Alina Caravaca, han cumplido su palabra, y han dimitido de sus funciones, después de que el PSOE y Ahora Rincón, con quienes estaban aliados, no hayan cesado al jefe de Alcaldía, Javier Guerrero, y al concejal de Medio Ambiente, Ezequiel Carnero (Ahora Rincón) tal y como ellos le pidieron. La exigencia estaba argumentada en el hecho de que la Empresa Mixta de Medio Ambienta, responsable de la limpieza en el municipio, había elaborado una lista de 50 personas para cubrir las contrataciones temporales. En ésta, aparecía la mujer de Guerrero, el padre de Carnero, y la hermana de la secretaria de la Alcaldesa, Encarnación Anaya (PSOE), entre otros.

La hasta ahora concejal de Cultura entrega el acta

La hasta ahora concejal de Cultura, Ferias y Fiestas o Juventud, Alina Caravaca (IU), aprovechó ayer la dimisión como miembro del equipo de gobierno para dejar también su acta. Lo hace por motivos "estrictamente personales" como explicó a través de un comunicado. "Estoy orgullosa del grupo al que pertenezco, de los ideales que nos marcan y del trabajo que hemos realizado, pero la realidad es que mi desgaste personal ha sido elevado durante estos dos años y no me encuentro con fuerzas para llevar a cabo el trabajo que desde ahora va a requerir nuestro grupo en la oposición", aseguró la número dos de IU en el Ayuntamiento de Rincón. A ella, le sustituirá en el Consistorio, ya como miembro de la oposición, el número tres de la lista, Carlos A. Tejón, que hasta ahora había ocupado el cargo de confianza que le correspondía al grupo. "Creo que no hay persona que pueda hacer mejor labor dentro del grupo de IU, por todo lo que ha demostrado durante estos dos años con su trabajo", señaló Caravaca cuya renuncia se deberá hacer efectiva en el siguiente Pleno.