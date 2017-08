Critican la "falta de efectivos" en la comisaría de Vélez

La Secretaría Regional de Andalucía Oriental de la Confederación Española de Policía (CEP) ha criticado "la mala gestión" en la comisaría de Vélez-Málaga junto a la "falta de efectivos". "La mala planificación de servicios, la pésima estructuración funcional, la falta de efectivos y la actitud del jefe de la Comisaría y de algunos de sus subordinados directos son la causa de esta situación", según indicaron desde CEP a través de un comunicado.

Así, según CEP, dicha situación se agrava con el "aumento de visitantes en la época estival y con que nos encontremos en nivel cuatro de Alerta Antiterrorista". Asimismo, señalaron que desde el año pasado a través de diferentes misivas han solicitado que "se ponga remedio" a las "disfuncionalidades que se estaban dando o que se pretendían llevar a cabo en esa comisaría".

Junto a ello, destacaron en el comunicado que las solicitudes se trasladaron al comisario del municipio veleño, pero que ante "su pasividad o inobservancia", fueron trasladadas por el conducto reglamentario al comisario provincial de Málaga.

La primera de las supuestas "disfuncionalidades" era la reestructuración del personal mediante la cual se pretendía cerrar la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) durante las noches, fines de semana y festivos, han asegurado desde la CEP.

Asimismo, aseguraron que "se desoyeron las peticiones para no llevar a cabo dicha medida" y que la comisaría veleña emitió una orden para que en los períodos de cierre de la ODAC los ciudadanos hiciesen su propia denuncia de forma manuscrita, lo que ha sido calificado desde CEP de "inaceptable por tratarse un medio fundamental para la persecución de los delitos". CEP explicó que al final dicha "reestructuración" ha consistido en "desmantelar" los turnos en la Oficina de Denuncias para que los funcionarios "no presten servicio de noche y así no pagarles la turnicidad".