Cruce de acusaciones por los fondos del Patrica en Estepona

El Ayuntamiento de Estepona denuncia que la Junta de Andalucía le adeuda 6,8 millones de euros por la Participación de los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), pendientes desde 2013. "Estepona no solo no ha visto incrementada la cantidad que le corresponde por estos fondos, sino que ha ido recibiendo menos con respecto a años anteriores", aseguran. Así, señalan que en 2012 la Junta transfirió 3,55 millones de euros y en 2016 3,48 millones, "pese a que el compromiso de la administración autonómica era ir incrementando la cuantía anual desde 2011". Al mismo tiempo, asegura que la administración regional debe al Ayuntamiento otros 2,2 millones por impago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Desde la Junta aseguran que no mantienen "ninguna deuda" con esta entidad local por este concepto.