El ex edil de Cs avisa al gobierno de Rincón que no tendrán "carta blanca"

El concejal del grupo no adscrito del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Óscar Campos, tendrá que tomar mañana su primera decisión fuera del grupo de Ciudadanos. Su voto es crucial para que el equipo de gobierno integrado por PP y PA saquen adelante el Presupuesto municipal para 2018. Precisamente, será el mismo día que el Pleno de cuenta de su salida de la formación naranja. "Al equipo de gobierno no les voy a darle carta blanca, aunque tienen mi confianza para aprobar las propuestas que y proyectos que sean buenos para Rincón de la Victoria como así me comprometí en el acuerdo de gobierno que propició la moción de censura", manifestó ayer Campos quien junto a Elena Aguilar, portavoz de Ciudadanos, apoyó la investidura de Francisco Salado (PP) como alcalde a principios de junio.

"Antes era oposición, y ahora voy a seguir siéndolo, y si digo que el actual equipo de gobierno tiene mi confianza es porque creo que está trabajando bien y con mejores proyectos que antes", añadió el ex concejal de Ciudadanos quien no obstante advirtió que "está estudiando con detenimiento el Presupuesto municipal para decidir el sentido de mi voto". "Si es necesario clarificar cosas me sentaré con el interventor, con el concejal de Economía y Hacienda, y también por qué no, con la oposición", señaló Campo sobre la sesión extraordinaria que tendrán lugar mañana en el salón de Plenos. El voto de Campos es decisivo porque Salado suma con sus concejales siete votos y dos el Partido Andalucista con quien comparte gobierno. A priori cuenta con el apoyo de la portavoz de Ciudadanos, Elena Aguilar, ya que el documento económico se ha confeccionado junto a ellos, según el pacto de investidura. Por tanto, sumarían diez, con lo que el voto en contra volcaría la balanza hacia la oposición integrada por PSOE, Ahora Rincón e Izquierda Unida. La abstención serviría a Salado con el voto de calidad del alcalde.

En esta sesión, Campos pasará oficialmente a formar parte del grupo no adscrito, junto al que fuese candidato a la Alcaldía por este partido y que dejó de serlo poco después de la celebración de las elecciones municipales por discrepancias con sus compañeros, Antonio Pérez.