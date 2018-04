Culpan a la Junta de no querer activar el tranvía de Vélez Málaga

El concejal de Transportes de Vélez-Málaga, Marcelino Méndez-Trelles (PA), dinamitó ayer el tiempo que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía llevan negociando para volver a recuperar el servicio de transporte en la capital axárquica. Si bien había un acuerdo establecido para que la administración autonómica financie el déficit, no se había avanzado en la fórmula para su puesta en marcha así como el arreglo de las infraestructuras cuyo coste rondan los 1,5 millones de euros. Posiblemente, este tiempo de espera es lo que hizo ayer al edil de Transportes afirmar que la Junta de Andalucía no tiene "el más mínimo interés" en reanudar el tranvía de este municipio, paralizado desde junio de 2012 y cuyas unidades móviles están almacenadas en una cochera.

En este sentido, el también primer teniente de alcalde descartó que haya tiempo material en el presente mandato municipal para poner en marcha el servicio tranviario, tal y como ha intentado el actual equipo de gobierno, presidido por el PSOE, desde junio de 2015. Al margen de que no haya tiempo para acondicionar las infraestructuras de este transporte de cara a su puesta en funcionamiento, Méndez-Trelles aseguró que la Junta "no tiene ningún interés en que funcione el tranvía de Vélez-Málaga y otros tranvías".

"Yo creo que este transporte es algo que hizo otro gobierno de la Junta, que se gastó aquí 40 millones, y después de que el PP lo dejase tirado en junio de 2012, no hay la más mínima intención de reanudarlo", insistió el edil quien señaló que después de tres años de trabajo, "no se avanza en nada y da la sensación de que no hay interés por parte del consejero de Fomento, Felipe López, y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y sí es así, lo que tienen que hacer es decirlo ya claramente".

Méndez-Trelles también criticó que la Junta pida continuos informes pero no concrete el acuerdo que anunció el consejero de Fomento para financiar el 40 por ciento del déficit de explotación del tranvía y recordó que el tranvía requiere una inversión de 1,5 millones de euros para arreglar los desperfectos sufridos en las vías y el resto de infraestructuras durante el tiempo que ha estado parado.

"Ya que no está funcionando, ese 40% del déficit comprometido se podría haber destinado a la puesta en marcha", lamentó al tiempo que manifestó que el Ayuntamiento tiene que realizar un informe para aclarar si la empresa concesionaria del servicio de transporte municipal, Alsa, debe asumir lo que le está reclamando el Consistorio para prestar el servicio mediante autobuses y el tranvía, pero según el concejal, desde la Alcaldía, no se le está dando prioridad a este documento.

El Consistorio también ha tratado de negociar con dicha empresa para que adelante los costes de reparación de la infraestructura, una vía que no parece que tampoco aceptada.