Delgado Bonilla: "Sería estúpido haber llamado a la Policía si hubiera bebido"

El portavoz del Partido Popular, Francisco Delgado Bonilla, fue ayer contundente al negar cualquier posibilidad de haber ingerido alcohol antes del accidente de tráfico en el que se vio implicado el pasado viernes 3 de febrero en torno a las dos de la mañana en Torre del Mar. El conductor del otro vehículo se saltó un ceda al paso y colisionó de forma frontal contra su coche, según consta en el atestado policial en el que se refleja que el responsable del golpe arrojó un resultado de 0,45 mg/l de alcohol en aire expirado, que aumentó a 0,47 en la repetición de la prueba apenas 20 minutos después a 0,03 mg/l de duplicar la tasa máxima permitida. "Fui yo quien llamó a la Policía cuando se produjo el suceso. Sería estúpido hacerlo si hubiese bebido. Cumplí con mi obligación de ciudadano porque además de ser la víctima, también había otros coches aparcados", argumentó el ex alcalde de Vélez - Málaga en respuesta a la apertura de una investigación abierta por el equipo de gobierno para saber por qué no se le hizo a él control de alcoholemia. Según aclaró Delgado Bonilla, quien ayer acudió con un notario hasta el salón de Plenos para atestiguar que no se había convocado la sesión extraordinaria solicitada, el Código de Circulación establece que todos los implicados en un accidente de tráfico están obligados a realizar la prueba cuando se plantea un escenario de gravedad, circunstancia que no se dio como refleja el atestado. Además, en este parte, según añadió, los agentes reflejaron que "no presentaba síntomas".