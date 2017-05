Denuncian nuevos destrozos e indicios de okupas en el CIO Mijas

La pesadilla de los trabajadores del CIO Mijas parece agravarse por momentos. Al día siguiente de que estos denunciaran ante la Guardia Civil el robo de ordenadores y pantallas de televisión, entre otras cosas, como llaves o incluso material informático con información del centro, estos han vuelto a denunciar destrozos en cerca de una veintena de habitaciones del hotel e indicios que podrían indicar la presencia de nuevos okupas. "Había colchones movidos de un sitio a otro, paredes completamente reventadas, ceniceros llenos de colillas e incluso colillas en los colchones, y botellas vacías", explica Elio Zorat, uno de los trabajadores afectados, quien añade que "algunos de los televisores que echamos en falta ayer estaban tirados en las habitaciones e incluso metidos en un saco preparados para llevárselos".

Fue de nuevo a su llegada al centro cuando los trabajadores observaron que alguien había vuelto a entrar en su ausencia. "No sabemos con seguridad si hay gente allí, pero se ven indicios de que han entrado y se han quedado allí, incluso tienen las llaves, con lo que podrían estar en cualquier habitación", asegura. "Aquí ya no podemos estar porque no es un sitio seguro y si estuviésemos haciendo algo pero es que encima no estamos haciendo nada", denuncia.

Ante esta situación, desde el Ayuntamiento han confirmado que van a reforzar la seguridad de las instalaciones, aunque sin dar más detalles. Por su parte, los empleados insisten en que se les exima de acudir al centro hasta que se solucione su situación, mientras que desde la Junta continúan sin aclarar si van a adoptar algún tipo de medida de forma inmediata.

No es la primera vez que los trabajadores, que acumulan ya un total de 33 nóminas sin cobrar, denuncian la presencia de okupas en el hotel. La primera fue en enero de este mismo año, cuando el 'inkilino' fue pillado in fraganti en una de las habitaciones. La segunda fue en el pasado mes de abril, cuando estos alertaron de que la puerta de acceso al hotel Calamijas estaba forzada, aunque la situación más grave se ha dado esta misma semana. Además, cabe destacar que el centro carece de seguro y que los extintores llevan caducados dos años.