Denuncian el vertido de restos de féretros junto a un colegio marbellí

Los vecinos de San Pedro Alcántara se llevaron una sorpresa el pasado martes al comprobar que en un contenedor de obra junto a restos de escombros se encontraban restos de mortajas, féretros y coronas fúnebres procedentes del cementerio, que a su vez se encuentra junto al colegio público Miguel Hernández. Así lo ha denunciado públicamente el vecino y empresario sampedreño Manuel Fernández, quien aseguró que "los restos de madera de un ataúd y varias capas de mortaja con la que se envuelve a los difuntos se encontraban en una cuba en plena calle a la vista de todos, y lo más preocupante es que esto se hace junto a un colegio, que afortunadamente estaba cerrado".

Fernández aseguró tener conocimiento de los hechos al acudir a un sepelio de un conocido activista sampedreño al que afirma también asistieron concejales del actual equipo de gobierno y en la oposición. "Esto supone una falta de respeto tremendo por los restos de alguien y, por supuesto, el incumplimiento de una serie de legislación española y andaluza al respecto", apuntó, y agregó que "este tipo de residuos deben de tener un tratamiento especial".

Los hechos fueron puestos esa misma mañana en conocimiento de la Policía Local y Nacional, que se personó en el lugar. Asimismo, también ha presentado un escrito ante la delegación territorial de Salud de Málaga en el que denuncia el vertido de dichos residuos en la vía pública y el incumplimiento de las normas sobre gestión de residuos sanitarios, entre otros decretos y normativos, por lo que solicita que "se tomen las medidas oportunas para que este hecho no vuelva a ocurrir, se depuren las responsabilidades públicas y privadas que se deriven de estos hechos y se impongan las oportunas sanciones". Según los propios vecinos, los restos de féretros, mortajas y coronas fúnebres fueron retirados esa misma tarde. La información fue publicada por El Observador.

Por su parte, el teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Rafael Piña, aseguró ayer que tras ponerse en contacto con la Policía Local no tiene constancia de ninguna denuncia, por lo que no tiene conocimiento de lo sucedido y desconoce si se trata de una acción llevada a cabo por la empresa concesionaria o algún particular, por lo que de momento no se tomarán medidas al respecto.