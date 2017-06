Detectan hongos en la Cueva de la Victoria debido al mobiliario

Los técnicos de la Fundación Cueva de Nerja han sido los últimos en entrar en la Cueva de la Victoria después de que el equipo de gobierno (PP-PA) denunciara hace tres semanas que en su interior habían encontrado sillas, mesas, colchones y restos de un botellón. Una situación que encendió la alarma en el Ayuntamiento ya que se trata de un Bien de Interés Cultural, y que por tanto, el asalto a ésta, podría haber afectado a las pinturas rupestres que se encuentran en una de las salas.

Así, tras esta última visita, aseguraron que ese mobiliario urbano ha causado en la gruta una colonia de hongos que está afectando a la cavidad. Fueron el conservador de la Cueva de Nerja, Luis Efrén, y el experto en arte prehistórico y miembro del Consejo Científico Asesor de la Fundación, José Luis Sanchidrián, quienes tras el ofrecimiento de la Fundación Cueva de Nerja, se prestaron a hacer una primera valoración visual sobre los posibles daños causados por esa ocupación ilegal.

A su término, el subdelegado del Gobierno en Málaga y presidente de la Fundación Cueva de Nerja, Miguel Briones advirtió sobre "una colonia de hongos de gran magnitud" derivada de los enseres que fueron introducidos y que supone un peligro para las pinturas rupestres. Según dijo, la recomendación de los técnicos es que desde el Ayuntamiento se solicite de forma inmediata al juzgado que se hizo cargo de la investigación, a la Guardia Civil y a la Junta la retirada de los colchones, sillas, mesas, botellas y demás objetos que están contaminados por hongos.

Además de este mobiliario, el Ayuntamiento detectó que sobre las pinturas rupestres había grafitis y ralladuras, denunciando entonces "los graves daños" que se habían generado por los asaltantes. Sin embargo, los técnicos de Cultura de la Junta de Andalucía, que fueron los primeros en entrar para hacer el diagnóstico, aseguraron que eran anteriores al 2005 y que no afectaban al arte rupestre. Sobre esto, el subdelegado del Gobierno aclaró que las primeras averiguaciones de la Junta que descartaban los daños sobre las pinturas "no son aún definitivas", y en todo caso, insistió en que todo el material que se ha metido en la cueva "seguro que no es de antes de 2005 y desde ya, está perjudicando a la paredes de la cavidad".

Asimismo, exigió a la Junta un plan de conservación y rehabilitación de esta gruta, catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) y cuya singularidad radica en que alberga pinturas rupestres datadas en el Paleolítico y en el Neolítico.

La Cueva de la Victoria se encuentra en El Cantal junto a la del Higueron y a la Cueva del Tesoro, única de las tres que está abierta al público. Se accede a ella por una cavidad que se habilitó en la superficie del Parque Arqueológico, cuya cerradura fue forzada según denunció el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.

Los hechos fueron descubiertos el diez de junio y puestos en conocimiento de la Guardia Civil que al día siguiente acudió a realizar una inspección ocular para recoger huellas y abrir una investigación para encontrar a los posibles autores de esta ocupación ilegal en el BIC.