Dimite el edil del PP de Mijas que quiso comprar en teoría al de Podemos

"Me ofrecieron un puesto de trabajo en el Club La Costa del año 2019 al 2023 con un sueldo que oscilaba entre los 1.200 y 1.500 euros, supongo que en la recepción o realizando tareas de mantenimiento, no lo sé porque no me lo especificó nunca. Y, si entraba en el gobierno municipal una vez se firmara la moción de censura, me darían la delegación de Turismo". Así resumió ayer el concejal de Costa del Sol Sí Puede (CSSP), Francisco Martínez, la conversación mantenida el pasado martes con el edil del PP, Santiago Martín -que ha renunciado a su acta de concejal en el Ayuntamiento -, en el camino de vuelta de Mancomunidad, donde también se reunió con el presidente de los populares mijeños, Ángel Nozal. En el contenido de la grabación, desvelada ayer por Sur, se recogían, entre otras, las siguientes conversaciones: "Curro, no me falles. Te garantizo cuatro añitos en la Costa".

El edil de Podemos denunció esta situación ante la Fiscalía Anticorrupción "por amenazas, coacciones y tráfico de influencias", ante lo que la Fiscalía ha decidido abrir de oficio diligencias de investigación penal sobre el ofrecimiento realizado por miembros del Partido Popular. Al mismo tiempo, pidió la dimisión de Ángel Nozal y que entregue su acta como concejal. Quien sí lo hizo fue Santiago Martín, quien asegura haber dado un paso al lado para no "perjudicar a mi partido". El ya ex concejal calificó la polémica surgida esta semana de "montaje" y aseguró que accedió al encuentro del pasado martes "sabiendo en todo momento que aunque habláramos de una moción de censura, esta sería totalmente inviable, ya que no sumábamos los 13 votos". Por su parte, Nozal ha interpuesto una querella contra Francisco Martínez "por un presunto delito de calumnias con publicidad".

El portavoz de la formación morada aseguró ayer en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por los ediles de CSSP y secretarios generales de Podemos de Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola y Marbella, sentirse "acosado" por miembros del Partido Popular desde las elecciones locales de 2015. "Desde el primer momento he recibido presiones, coacciones, amenazas y acoso informático", afirmó. "Nos acosaron nada más terminar las elecciones, me acosaron pasado el pacto de gobierno entre Ciudadanos y el PP, nos siguieron acosando cuando el PSOE entró en el equipo de gobierno y ahora; y si en este caso sí he denunciado es porque estoy harto, se han metido conmigo, en mi vida personal y no acepto presiones de absolutamente nadie", agregó.