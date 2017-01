Discapacitados de Mijas disponen de un nuevo centro asistencial

Los usuarios de la Asociación de Discapacitados de Mijas (ADIMI) ya pueden hacer uso de su nuevo centro asistencial, en el que además de mejorar los servicios que prestan actualmente les permitirá ampliar el número de plazas y actividades para que más personas con estas necesidades puedan ser atendidas. "Esto va a suponer un cambio en la vida de muchas personas además de un salto en la calidad de todos los servicios", manifestó Cristóbal Moreno, presidente del colectivo, que atiende actualmente a cerca de 160 personas, en su mayoría niños y jóvenes.

Este nuevo espacio les permitirá ofrecer sus cuidados a otros segmentos poblacionales que aún no están incluidos en los servicios que presta la asociación, más allá de la Atención Temprana y los talleres ocupacionales, dedicándose también a un público adulto. "Los chicos no caben en las aulas actuales y no se pueden llevar a cabo los servicios de manera eficaz por la falta de espacio. A partir de ahora van a poder realizar todos los talleres incrementando la calidad de los mismos además de tener la opción de contar con más personal especializado y más actividades", señaló la concejala de Servicios Sociales, Carmen Carmona. El centro, que cuenta con más de 2.000 metros cuadrados y se compone de diversas aulas, ha supuesto una inversión municipal de casi dos millones de euros.

Por su parte, el alcalde mijeño, Juan Carlos Maldonado, garantizó que el Ayuntamiento seguirá trabajando "codo con codo" con las necesidades de la asociación "y vamos a apostar por esa piscina terapéutica que venga a complementar las actividades y terapias de todos estos niños", aseguró. "Este es un paso fundamental para esta asociación que tan involucrada está con el municipio. Ofrecen una atención esencial a este colectivo y dan una respuesta eficaz tanto a los usuarios como a los familiares", agregó durante su visita a las nuevas instalaciones.