El hotel Don Miguel de Marbella reabrirá sus puertas en 2019

En octubre de 2004 la empresa propietaria del hotel Don Miguel de Marbella, uno de los más emblemáticos del municipio, decidió cerrar el establecimiento. Fue uno de los cierres hoteleros más sonados en la Costa del Sol. Ahora, quince años después de su clausura, el grupo Magna Hotels and Resort, propietaria del mismo desde el año 2012, ha anunciado una inversión de 70 millones para su reapertura en la primavera de 2019 como un complejo de alta gama para familias. Este cambiará de nombre y de aspecto tras pasar por una reforma que arrancará a finales de año, pero seguirá siendo uno de los buques insignia del turismo en la Costa del Sol, con un total de 486 habitaciones diferenciadas en tres categorías.

Según los cálculos de la citada mercantil, durante el periodo de construcción se crearán unos 300 puestos de trabajo a los que habrá que sumar otros 300 empleos permanentes cuando el complejo esté operando, además de los puestos indirectos. Para cubrir los diferentes puestos, según afirmaron desde la propia empresa a preguntas de los periodistas, se contratarán principalmente a trabajadores del municipio, con diferentes perfiles, desde los más cualificados a los menos, y "con posibilidad de hacer carrera interna en la empresa". Asimismo, la previsión de la empresa es de atraer a la ciudad entre 30.000 y 40.000 nuevos clientes.

Contará con 486 habitaciones divididas en tres categorías y mil camas turísticas

El presidente del grupo inversor, Jihad Magharief, destacó su intención de "darle una segunda vida, un nuevo comienzo y un futuro grande y duradero a un complejo hotelero con mucha historia en Marbella". "Se convertirá en el mejor complejo hotelero y familiar de la Costa del Sol y del resto de España", señaló. Pero si algo diferencia a este proyecto del ya anunciado por su propietario hace unos años, en el que ya se habló de su posible reapertura e incluso de la construcción de un parque acuático en los terrenos, proyecto que se ha descartado en esta ocasión, es que se haya aliado con el Club Med, quien se encargará de su gestión, para reabrir como un resort de gran lujo.

De este modo, la cadena francesa, que ya se encargaba de su funcionamiento antes de su cierre, regresa a Marbella para gestionar su único hotel en España. "Es el mejor destino para regresar a España porque es un lugar emblemático y perfecto para nosotros", manifestó Gregory Lantes, vicepresidente de Desarrollo del Club Med, quien explicó que el futuro hotel estará destinado especialmente a familias con niños a partir de 4 meses, una de las especialidades del grupo, además de centrarse en el sector empresas. Por otro lado, entre algunas de las infraestructuras con las que contará el hotel destacan instalaciones deportivas como un campo de golf, pistas de tenis y varias piscinas, además de un spa y una sala de conferencias, un escenario y dos restaurantes.

"Toda la ciudad está de enhorabuena porque no solo se reabre un hotel emblemático sino que lo hace con el respaldo de dos exclusivas firmas turísticas", comentó, por su parte, el alcalde, José Bernal, durante la presentación del mismo. "La recuperación del Don Miguel es la recuperación de un emblema, de un símbolo para la ciudad" y subrayó que la citada inversión "reportará grandes beneficios para Marbella especialmente en materia de empleo con los puestos de trabajo que generará tanto directos como indirectos". Esta inversión se suma a la ya anunciada hace apenas un mes por el Grupo Platinum Estates y Marriott Internacional Inc. para la apertura del W Marbella Resort, con una inversión que rondará los 300 millones de euros. El establecimiento, que se instalará en la playa Real Zaragoza, en el núcleo de Las Chapas, tiene previsto abrir sus puertas en el año 2021, con un total de 200 habitaciones. Al mismo tiempo, también abrirá sus puertas en 2021 The Residences at W Marbella, que estará compuesto por un centenar de apartamentos y villas de baja altura. El Beach Club del W Marbella, en cambio, tiene previsto entrar en funcionamiento en el verano del próximo año, fecha en la que se estima el comienzo de las obras del futuro resort. Asimismo, se calcula que las obras y su posterior puesta en marcha podrían crear en torno a mil puestos de trabajo directos.